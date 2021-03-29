Сфінкс: що відомо про лисих котів, історія породи і головні особливості

Джерело:24 канал
Чи не найвпізнаваніша порода котів – це сфінкси. Головна відмінна риса сфінкса — це відсутність густого хутра. При тому, шкіра сфінксів не є повністю лисою, а може бути покрита м'яким пушком, як персик.
Розповідаємо про історію цієї породи, головні особливості у догляді за сфінксом та його характері.
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Сфінкси не пов'язані із пустельними статуями у Єгипті і не походять з цієї країни, попри ймовірний стереотип. Порода виникла у Канаді внаслідок природної мутації.
Вважають, що лисі коти були відомі ацтекам, і наприкінці XIX століття зустрічалися в Мексиці. Однак вони не збереглися.
У 1966 в Онтаріо, що у Канаді, звичайна домашня кицька народила безшерсте кошеня. Надалі його намагалися розплодити, але при в'язці це не вдавалося. Порода була нечисленною, і заводчики не мали досвіду з розведення лисих тварин.
Кошеня без шерсті з'явилося у звичайної непородистої киці / Ілюстративне фото з Unsplash.com
Проте декілька "голих" кошенят опинилися на вулицях Торонто наприкінці 70 років. Відтак їх відправили в Нідерланди, де вони стали засновниками європейської лінії породи.
Через 11 років – у 1975 році – в штаті Міннесота, від короткошерстої звичайної кішки народився лисий кіт, а пізніше – така ж кішка. Вони потрапили в розплідник у штаті Орегон, де й поклали початок основним лініям канадських сфінксів. Опісля лінії європейської і канадської порід стали схрещувати.
Батьківщина сфінкса – Канада / Фото з Unsplash.com
Трохи пізніше сформувалися ще два різновиди сфінксів – донський і петербурзький. У більшості джерел їх походження пов'язують зі зворушливою історією, що сталася в 1987 році в Ростові-на-Дону.
Нібито одна вчителька відбила у місцевих хуліганів дивну кішку без шерсті, взяла її в будинок і назвала Варварою. Опісля Варвара народила двох лисих кошенят, яких схрестили з європейською короткошерстою кішкою.
У донського сфінкса, на відміну від канадського, є вуса / Фото з simple-fauna
До отриманого гібриду додали трохи сибірської і російської блакитних порід. Так з'явився донський сфінкс, від якого після в'язки з орієнтальною кішкою, з'явився петербурзький сфінкс, або петерболд.
Сфінкси – хороші компаньйони. Коти й кішки цієї породи грайливі, товариські та полюбляють спілкування. Вони люблять перебувати у компанії людей та в центрі уваги.
Вони розумні, грайливі та люблять обійми. Сфінкси голосно муркочуть і люблять спати разом з господарем під ковдрою.
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Температура їхнього тіла на градус чи два вища за звичайну для кішок температуру, тому, щоб утримувати такий "клімат всередині себе", сфінкси багато їдять.Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.
Сфінкси не люблять сидіти на холодній підлозі, і взагалі бути у холодному приміщенні. Добре опалювана оселя – запорука здоров'я і активності сфінкса.
Шкіру сфінкса потрібно регулярно протирати губкою / Фото з Unsplash.com
Господарям слід ретельно доглядати за шкірою кішки породи сфінкс, щоб вона залишалася чистою і еластичною. Шкіра потребує купання й обтирання губкою щотижня, щоб усунути сальні виділення. Сальні виділення також необхідно регулярно вичищати з зовнішнього вуха, щоб запобігти вушній інфекції.