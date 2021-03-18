Сердиті коти: курйозні фото розлючених тварин

Джерело:Boredpanda
Якщо ви думали, що коти завжди милі та приємні створіння – ви помилялися. Ці пухнасті вередуни люблять робити людям "кусь", несподівано атакувати й показувати свій характер.
Іноді коти стають повноправними господарями в домі й сердяться, коли щось йде не за правилами. Дивіться цю курйозну добірку котів, які добряче розізлилися.
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Коли вранці власник одягається, кішка намагається повернути шкарпетки собі / Фото Boredpanda
Кошеня на прізвисько Салем не хоче, щоб його фотографували / Фото Boredpanda
Кіт нізащо не віддасть це зручне місце для сну / Фото
Нещасному коту не дають страждати на самоті / Фото
Кішка явно незадоволена виявом любові свого власника / Фото
Ця кішка невдоволена, що її брудні лапи помили / Фото
Чиїсь п'ятки можуть несподівано постраждати / Фото
І сердиться, що власник працює / Фото
Цей кіт переважно свариться на людей з вікна / Фото
А вираз мордочки свідчить про те, що краще її не зачіпати / Фото
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Ці кішки не люблять несподіваних гостей / Фото