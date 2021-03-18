Сердиті коти: курйозні фото розлючених тварин

Якщо ви думали, що коти завжди милі та приємні створіння – ви помилялися. Ці пухнасті вередуни люблять робити людям "кусь", несподівано атакувати й показувати свій характер.

Іноді коти стають повноправними господарями в домі й сердяться, коли щось йде не за правилами. Дивіться цю курйозну добірку котів, які добряче розізлилися.

До теми Курйозна помста: господар лизнув кішку у відповідь – відео, яке розвеселило мережу

Кожна шкарпетка належить цій кішці



Коли вранці власник одягається, кішка намагається повернути шкарпетки собі / Фото Boredpanda

Жодних фото



Кошеня на прізвисько Салем не хоче, щоб його фотографували / Фото Boredpanda

З кріслом доведеться попрощатися



Кіт нізащо не віддасть це зручне місце для сну / Фото

Навіщо фотографувати?



Нещасному коту не дають страждати на самоті / Фото

Тільки не це



Кішка явно незадоволена виявом любові свого власника / Фото

Образа на мордочці



Ця кішка невдоволена, що її брудні лапи помили / Фото

Небезпека скрізь



Чиїсь п'ятки можуть несподівано постраждати / Фото

Сів на робочий стіл



І сердиться, що власник працює / Фото

Любить кричати



Цей кіт переважно свариться на людей з вікна / Фото

Кішка відпочиває



А вираз мордочки свідчить про те, що краще її не зачіпати / Фото

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Коли до кімнати увійшла собака



Ці кішки не люблять несподіваних гостей / Фото