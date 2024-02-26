Этим амфибиям не очень везет: зоозащитники требуют ограничить импорт лягушачьих лапок

Лягушачьи лапки являются популярным деликатесом во всем мире. Но сейчас зоозащитники бьют тревогу, и обратились к министрам экологии государств ЕС с требованием прекратить неконтролируемый импорт лягушачьих лапок из третьих стран.

Подписанты письма указывают, что международная торговля лягушачьими лапками, которые можно найти во многих супермаркетах, совсем не контролируется. На протяжении десятилетий подавляющее большинство лягушек вылавливали в дикой природе, что способствовало сокращению популяций во всех странах.

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Зоозащитники требуют от правительств ЕС ограничить импорт лягушачьих лапок

Лягушачьи лапки ассоциируются прежде всего с кухней Франции, но их охотно потребляют и в других странах Европы. В Старом свете крупнейшим импортером является Бельгия. Впрочем, три четверти этого продукта страна поставляет в соседнюю Францию, которая занимает второе место по объемам импорта. Далее в рейтинге крупнейших покупателей идут Нидерланды, Италия и Испания.

В целом страны ЕС ежегодно импортируют 4 тысячи тонн лапок – в зависимости от размера это от 81 до 200 миллионов лягушек.

Как отмечается, в прошлом основными поставщиками лапок на европейский рынок были Индия и Бангладеш. Но они запретили экспорт еще в конце 1980-х годов, поскольку уничтожение популяции лягушек привело к значительному распространению насекомых и вредителей, и, как следствие, возросло использование пестицидов.

В последние годы крупнейшими поставщиками лягушек являются Индонезия, Турция и Албания.

В Турции эндемичные съедобные виды находятся под угрозой исчезновения до 2032 года, если их вылов будет продолжаться такими темпами, как сейчас,

– говорят биологи.

Кроме того, в самой Франции убивают ежегодно два миллиона красноногих лягушек. Их продают ресторанам по цене от 50 центов до 1 евро за штуку, то есть по более высоким ценам, чем импортных.

Зоозащитники требуют от европейских правительств ограничить импорт лягушачьих лапок / Фото Unsplash

Зоозащитники также критикуют обращение с животными. Как заявила экологическая активистка Шарлотта Нитар, методы убийства особенно жестоки: чтобы сэкономить время, большинство бедер отрезают ножницами или другими острыми инструментами, не давая лягушкам анестезию. Верхняя часть, включая мозг, затем выбрасывается в состоянии агонии.

Добавим, что из Украины в ЕС поставляют в основном лапки диких лягушек, которых вылавливают на юге Одесской области, в районе Вилкова.