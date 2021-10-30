Зомби-муравьи, летучие мыши-призраки и бабочки-канибалы: 3 реальных и удивительных животных

Может показаться, что все эти животные просто вымысел. Но это не так, ведь природа богата чудесами и эти создания действительно обитают на Земле.

Хэллоуин уже почти наступил, но эти впечатляющие существа – не шутка и не розыгрыш. Они действительно существуют и привлекают любителей животных со всего мира.

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Летучие мыши-призраки



Летучие мыши-призраки питаются маленькими животными / Фото Wikimedia commons

Легенды о вампирах подарили летучим мышам плохую репутацию. Многие до сих пор считают, что эти животные нападают на людей и пьют кровь.

Но это не так. В мире существует более 1300 видов летучих мышей, и из них только 1 вид действительно нападает на позвоночных. Однако добычей этих летучих мышей становятся совсем не люди, а небольшие животные и птицы.

Название "призраки" эти летучие мыши получили благодаря своей бледной окраске. Они имеют удивительный и немного пугающий способ охоты: бесшумно спускаются к добыче, обвивают ее крыльями, пронизывают зубами и съедают почти полностью, с перьями, мехом и костями.

Бабочки-канибалы



Бабочки-монархи едят собственных гусениц / Фото Matt Kane / TNC

Ученые недавно ошеломили наблюдением, что бабочки-монархи едят гусениц. Они атакуют живую гусеницу своими лапками, а затем высасывают внутренние органы будущих бабочек.

Муравьи-зомби



Муравьи-плотники иногда становятся жертвами грибов / Фото Katja Schulz / Flicr

Муравьи-плотники иногда подвергаются воздействию грибов. Фактически, тело муравья становится только "сосудом", который контролирует гриб.

Споры грибов могут проникнуть в тело насекомого и захватить его. Под действием спор муравьи покидают свою колонию, залезают на дерево и прикрепляются к нижней стороне листа. После того как муравей находит для гриба место, насекомое гибнет. А гриб растет и впоследствии его споры падают на землю, чтобы "захватить" тела новых насекомых.

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В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порциюкоторый не только вкусен, но и полезен.