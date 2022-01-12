Золотые рыбки могут быть водителями: ученые ошеломили новым исследованием

Всем известно, что золотые рыбки обладают очень короткой памятью. Но недавно израильские ученые обнаружили, что эти рыбы могут управлять транспортным средством.

Интересное исследование было проведено учеными из Университета Бен-Гуриона. В его ходе выяснили, что золотые рыбки обладают способностями управлять роботизированным транспортным средством. Они делают это, чтобы "доехать" до определенной цели и получить вознаграждение.

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Как проводили эксперимент

Рыбу в аквариуме с водой поместили на платформу с колесами. Затем камера фиксировала направления, в которых двигалось животное. Фактически, камера записывала движение к цели – рыбка ударялась о стекло, чтобы ее достичь.

Когда рыба правильно "управляла" транспортным средством, то получала вознаграждение – еду.

После нескольких дней тренировок рыба приблизилась к цели,

– рассказывают исследователи.



Так происходил эксперимент / Фото Bob Yirka

Рыбы продолжали правильно управлять платформой, даже если их прерывали в процессе. Испытуемых не сбили с толку даже ложные цели, которые выставили исследователи.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Как проводили эксперимент: смотрите видео