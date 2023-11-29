Золото Земли: редкий крот, потерянный 80 лет назад, неожиданно всплыл в песчаных дюнах

Множество удивительных существ населяет сушу и океаны нашей планеты. Среди этих уникальных видов – золотой крот Де Винтона, оживший самородок. В последний раз его видели в живых только в 1936 году, однако сегодня все изменилось.

Исследователи радуются, что животное, считавшееся пропавшим еще в 1936 году, найдено живым и здоровым.

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Золотые кроты Де Винтона живы

Более 80 лет золотой крот Де Винтон считался потерянным и находился на 11-м месте в "список самых разыскиваемых пропавших видов".

Известно, что представители этого вида Cryptochromis wintoni немного небезразличны к песчаным берегам и засушливым кустарникам, именно поэтому их так сложно найти. Ученые десятилетиями пытались отыскать этих удивительных "плавающих" животных в золотых песках.

Золотой крот, потерянный 80 лет назад, неожиданно всплыл в песчаных дюнах: смотрите видео

В новом исследовании ученым из исчезающего Фонда природы (EWT) пришлось обследовать около 18 километров среды обитания дюн ежедневно, чтобы отыскать крота с помощью ДНК окружающей среды. Простыми словами, ученые искали в окружающей среде следы ДНК, выделяемые животными во время передвижения. Существует несколько разных форм подобной ДНК, но в этом случае учёные сосредоточились на поисках клеток кожи, волосах и жидкостях тела.

Фактически все исследование напоминало поиски иглы в стоге сена, но в определенном смысле это было проще, чем пытаться обнаружить самого золотого крота и подкрасться к нему, чтобы сфотографировать. Дело в том, что эти животные обладают "сверхспособностями", когда дело доходит до слуха и обнаружения поверхностных движений. Проще говоря, золотой крот исчезнет задолго до того, как ученому удастся вырыть его из песка.

Что удалось изучить?

По словам соавтора исследования, специалиста по генетике из EWT и Стелленбошского университета Саманты Минхардт, в общей сложности они с коллегами извлекли 100 образцов почвы. Далее ученые провели анализы и смогли определить, что в дюнах вдоль северо-западного побережья Южной Африки обитает сразу несколько видов золотых кротов.

Золотой крот, потерянный 80 лет назад, неожиданно всплыл в песчаных дюнах / Скриншот с видео

Среди ДНК ученые обнаружили два самых распространенных вида – золотой крот Кейп и золотой крот Гранта, а также находящегося под угрозой исчезновения золотого крота Ван Зила. Однако наиболее удивительными оказались образцы четвертого золотого крота – они принадлежали давно потерянному виду золотого крота Де Винта.

В последний раз представителей этого вида видели более 80 лет назад, а потому многие сомневались, что золотой крот Де Винтона все еще существует на Земле,

– говорит исследователь Кобус Терон.

Однако ученый с коллегами считали, что необходим правильный метод, чтобы обнаружить это скрытое животное. И им удалось!

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