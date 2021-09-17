Золотистый ретривер увидел скрытую камеру: забавная реакция собаки покоряет сеть
17 сентября 2021 , 18:38Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Bviral
Веселый песик играл в комнате, даже не подозревая, что его снимает камера. Вдруг пушистик насторожился.
Ретривер бросил игрушку и подошел вплотную к камере. Забавная морда пса попала на кадры, которые стали вирусными.
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Камеру в комнате установили владельцы, чтобы следить, чем занимается собака в одиночестве. С помощью современных технологий они могут сделать собаке замечание и дать определенную команду.
Песику сказали идти из комнаты и подняться на второй этаж. Морда собаки стала печальной, но она послушалась и пошла прочь.
Смешное видео стало вирусным и насобирало более полутора миллионов просмотров на ютубе.Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.
Ретривер смотрит в скрытую камеру: видео
Пользователи комментируют смешное видео
- "Его забавная морда, когда он подошел к камере, завораживает".
- "Он ведет себя и выполняет просьбу лучше, чем большинство маленьких детей".
- "Его реакция похожа на реакцию человека, который понял, что правительство за ним следит".