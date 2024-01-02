Знают, но просто не хотят: как научить своего кота отзываться по имени – действенные лайфхаки

У каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – знает ли пушист свое имя. Если так, тогда почему часто игнорирует обращение.

Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Pets 24 рассказывает об этом подробнее.

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Знает ли кот свое имя?

Ветеринары, специализирующиеся на исследовании кошачьего мозга, подтвердили, что коты действительно обладают способностью распознавать свои имена. Однако это возможно только тогда, когда владельцы домашних животных дают положительное подкрепление и мягко обращаются к ним. Устанавливая связь между именем кота и чем-то приятным, как еда, игры и лакомство, кошка развивает ассоциацию, которая позволяет распознавать имя.

Чтобы проверить, знает ли кот свое имя, призовите его без добавления других слов. Если животное поворачивает к вам голову или разворачивает тело, значит, оно распознает свое имя.

Что еще распознают кошки?

Было обнаружено, что коты обладают способностью распознавать голос своего опекуна. Поэтому неудивительно, что эти создания отзываются на зов любимого человека, отвергая попытки других, стремящихся к их вниманию.

В 2013 году было маленькое исследование по этой теме, в котором приняли участие 20 пушистиков и их опекуны. Когда кошек звали четверо разных людей, они отзывались на голос своего человека. Ученые говорят, что это адаптация кошек к современному миру, чтобы знать, с кем хорошо и безопасно.

Недавние исследования обнаружили, что кошки не только настраиваются на человеческий голос, но и по-разному реагируют на используемый тон. То, как человек разговаривает, может вызвать реакцию кота или заставить его полностью игнорировать говорящего.

Знают ли коты свое имя / Фото Unsplash

Кроме того, коты демонстрируют понимание специфических тонов, связанных с определенными действиями, например, когда их призывают поесть или уговаривают в переноску для визита к ветеринару. Хотя маловероятно, что коты понимают человеческий язык, они обладают способностью распознавать отдельные слова в их контексте.

Как научить кота распознавать свое имя?

Ветеринары рекомендуют новый подход к улучшению реакции кошек на их имена. Последние советы предлагают связывать их имена с положительным опытом. Эксперты советуют называть кошачье имя, прежде чем дать лакомство, игрушку или погладить.

Эксперты обнаружили, что те же методы дрессировки, которые используются для собак, можно применить к котам. Конечная цель состоит в том, чтобы привить кошачьим важность их имен и научить реагировать на зов. Для этого нужно произносить имя кота, когда он проявляет внимательность, фиксировать веху и вознаграждать его угощением. Ветеринары говорят, что кота, знающего свое имя, можно научить и другим вещам, даже трюкам.

Если же котик никак не реагирует, когда его зовут, он просто не хочет делать это сейчас. У каждого животного – свой характер, тем более кошачьи очень независимые существа.