Живут в магазинах: популярный инстаграм, публикующий фото котов Нью-Йорка

За публикациями в этом инстаграме следят почти 350 тысяч человек со всего мира. Тема аккаунта очень проста – здесь постят котиков.

Однако не каждый котик может попасть на страницы этого "онлайн-журнала". Здесь рассказывают только о тех пушистиках, которые живут в магазинах и на базарчиках.

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Пушистые "продавцы" не стесняются спать на товаре. Им не важно, фрукты это или одежда – они размещаются там с одинаковым комфортом.

Котики "продают" что угодно: воду, чипсы, алкогольные напитки, бытовую химию и тому подобное.

Владельцы магазинов не выгоняют этих милых животных, а наоборот – дают им какую-то коробку или подстилку для сна.

Во всех фото чувствуется любовь и легкая снисходительность к кошкам. Мол, пусть живут и радуют глаз своим присутствием.

А пушистики взамен ловят мышей, мурлыкают и привлекают внимание покупателей. Поэтому сотрудничество выходит выгодным для обеих сторон.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

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Посмотрите и вы фото из этого милого аккаунта о котиках.