Последний подарок: любимцы точно знают, когда умрут и перед смертью защищают нас

Люди, кошки и собаки тысячелетиями живут бок о бок. Ученые годами пытаются понять природу отношений людей и домашних любимцев и обнаружили кое-что удивительное.

Перед самой смертью наши животные преподносят нам "последний неистовый подарок". В самые последние мгновения жизни любимцы пытаются защитить своих хозяев от эмоциональной боли.

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Перед смертью они забирают у нас боль

В недавнем исследовании ученые установили, что домашние животные обладают способностью предвидеть собственную смерть. Это новое понимание проливает свет на феномен ласкового поведения домашних животных в отношении своих хозяев непосредственно перед их уходом из жизни.

После этого открытия было замечено, что коты и собаки часто ищут уединения, чтобы избавить своих человеческих спутников от эмоциональных страданий, связанных со свидетельством их последних мгновений.

Домашние животные даже перед собственной смертью пытаются утешить своих владельцев. Собаки и кошки способны "предвидеть свою смерть" и это побуждает их эмоционально прощаться со своими владельцами,

– говорит доктор Руперт Шелдрейк.

В испанском языке есть специальный термин, описывающий то, что пытаются сделать для нас наши любимцы - "mejoría de la Muerte". В переводе означает "улучшение смерти".

"Предсмертное сознание" – явление, хорошо задокументированное в домах престарелых и хосписах, – может случаться у домашних животных так же часто, как и у людей. Этот всплеск умственной и физической энергии, часто сопровождающийся необычной ясностью, обычно происходит незадолго до смерти. Хотя это явление широко наблюдается в медицинских учреждениях, оно редко изучалось в общем контексте.



Животные делают трогательные жесты перед смертью, чтобы помочь людям пережить потерю / Фото Unsplash

Доктор Шелдрейк утверждает, что за последнюю четверть века ему удалось собрать множество историй о том, как домашние животные внезапно совершали неожиданные трогательные жесты в отношении своих владельцев, а затем шли в уединенное место, где умирали в одиночестве. Считается, что таким образом животные пытаются защитить своих владельцев от боли, если они будут наблюдать за смертью животного.

Также более ранние исследования уже показали, что горе потери любимого домашнего животного может быть таким же сильным, как и потеря дорогого друга, а опыт свидетеля смерти может оказаться "очень болезненным".