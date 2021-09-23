Жил на улице, а теперь имеет полмиллиона подписчиков: история собаки-фудблогера

Этот песик – настоящий гурман и умеет очень красиво позировать с едой. Только посмотрите на его непослушное ушко, мило поднятое над головой.

Небольшой песик по кличке Попай осуществил мечту тысяч людей. Он популярный блогер, его часто приглашают на телевидение, а вкусненькая еда на фото с Попаем заставляет людей сходить с ума.

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Нашли на улице

Однако такая жизнь у собаки было не всегда. Владельцы песика подобрали его с улицы 6 лет назад. Пес был грязным, голодным и больным. Неравнодушные люди изо всех сил пытались найти его владельцев, однако тщетно.



Попай любит примерять разные образы / Фото с инстаграма @popeyethefoodie

Тогда они решили оставить находку себе. Попай стал четвертым песиком в ​​их семье.

У новой собаки была интересная особенность. Он очень вежливо обращается с пищей, не лезет на стол и не пытается стащить кусочек с тарелки. Это поразило новых владельцев.

Находке завели блог

Тогда же, в 2015 году, собачке создали собственный блог. Чтобы заставить Попая позировать на фото, владельцы используют его любимое лакомство – сыр.



Фото собаки с едой очень нравятся людям / Фото с инстаграма @popeyethefoodie

А вот с тарелок Попай ничего не берет без разрешения. Его не интересуют ни пицца, ни пирожные.

Красивые фото с собачкой привлекают внимание большой аудитории. На блог в инстаграме подписано более 415 тысяч пользователей.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайтеи узнайте больше о собаках здесь

Попай участвует в десятках фотосессий / Фото с инстаграма @popeyethefoodie

Милое ушко добавляет популярности

Собаку-блогера часто приглашают на телевидение. Видимо, роль в этом играет не только популярность собачки, но и его волшебное ушко. Левое ухо Попая все время торчит вверх, тогда как правое – опущено.



Ушко Попая привлекает немало внимания / Фото с инстаграма @popeyethefoodie

Эта изюминка во внешности очень нравится поклонникам собаки.

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Попая пригласили на телевидение: смотрите видео