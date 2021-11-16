Женщина установила фотоловушку в своем саду: каких диких животных "поймала"

Ола Мэддамс любит делать фото дикой природы в ночное время. Женщина даже установила в своем саду фотоловушку, то есть дистанционно активируемую камеру.

По словам Олы Меддамс, такие кадры помогают взглянуть на животное в его природном и расслабленном состоянии.

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Раньше женщина любила фотографировать диких животных во время путешествий. Однако в период пандемии COVID-19 она решила познакомиться с существами из своего сада.

Для этого Ола Мэддамс установила фотоловушку. Когда мимо камеры проходит животное, то на камере срабатывает инфракрасный датчик, реагирующий на тепло. Благодаря этому фотоловушка срабатывает.

Чтобы животные не испугались щелчка камеры, женщина кладет ее в футляр, покрытый звукопоглощающей пеной. Две вспышки настроены на минимальный уровень мощности и расположены значительно выше уровня глаз, чтобы их не беспокоить.

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"Мы многое узнали об отношениях между ежами и лисами. Лисы – могут нападать на ежей. Ежи стремятся свернуться клубочком, как только видят лису. Детеныши лисы кажутся очень интересными, пытаются их прикусить или толкнуть. Однако впоследствии учатся не рисковать и избегать колючек" – рассказала о своих наблюдениях Ола Меддамс.

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Женщина добавила, что не нужно далеко ходить, чтобы делать фантастические кадры дикой природы. Достаточно остаться в своем саду.

Смотрите фото, которые делает Ола Мэддамс в своем саду: