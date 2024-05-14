Женщина спасла злую собаку с дороги, а впоследствии раскрыла всю правду – это был не совсем пес

Мелисса Ким нашла "собаку" на обочине дороги в Омаге, что в Северной Ирландии. Но позже с ужасом осознала, что на самом деле это дикий зверь.

Она забрала животное к себе домой, но та вела себя довольно “злобно”. Женщина и не подозревала, что поделившись историей с подписчиками, это повлечет такой резонанс в социальных сетях.

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Женщина спасла собаку с дороги, которая оказалась койотом

Британка написала, что нашла собаку без ошейника. Она ела мертвого кролика на обочине дублинской дороги в Омаге. По ее словам, пес был немного раздражительный и злой, и она с трудом затолкала его в машину, подумав, что это какая-то порода хаски. Женщина, опубликовав сообщение, намеревалась найти владельцев.



Койота приняли за раненую собаку / Фото из фейсбука Мелиссы Ким

Но люди, которые увидели это сообщение, поспешили предупредить женщину, что на фото не собака, а лиса, и призвали как можно быстрее выгнать зверя из дома. Мелисса ответила, что "немного напугана" и не может поверить, что так ошиблась.

Позже Ким призналась, что на самом деле это была шутка. Она и понятия не имела, что это вызовет такой резонанс.

Это был небольшой розыгрыш. Не ожидала, что он привлечет столько внимания. Прочитала старую историю о койоте, которого приняли за раненого собаку, поэтому распространила это фото, чтобы посмеяться в это трудное время,

– объяснила она.

Вот и получается, что на картинке был не пес и не лиса, а койот. Выходка Мелиссы даже взяла верх над некоторыми из ее ближайших друзей, которые поверили, что она действительно забрала животное домой. Она добавила, что сообщение имело целью рассмешить людей в это трудное время, и она чувствует, это удалось.

Мексиканка забрала с улицы койота

Мариан Васкес Аларкон подобрала на улице крошечного щенка, который на самом деле оказался диким животным. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками.

Однако, со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца. И тогда она поняла, что перед ней не собачка, а настоящий койот.