Женщина построила роскошный дом для своих собак: им позавидуют даже люди

Все хозяева домашних животных стремятся обеспечить своих любимцев самым лучшим – едой, лакомством, игрушками и развлечениями. Но американская блогер Chip Girl пошла дальше, и построила для своих собак отдельный роскошный дом.

Это не будка и не миниатюрный домик, как может показаться сначала, а настоящий дом, где комфортно могли бы жить люди. Он является уменьшенной копией жилища хозяев двух золотистых ретриверов.

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В доме со всеми удобствами есть два этажа. Он оборудован большими окнами и балконом. Внутри есть рождественский декор, разнообразная мебель, гамак, телевизор, мини-холодильник и другая техника. Изюминкой дома является горка, по которой можно спуститься с балкона второго этажа во двор.

Уже первое видео, в котором Chip Girl продемонстрировала быт своих любимцев, шокировало сеть. В нем она показала, как утром заходит в дом, чтобы разбудить собак. Ролик собрал более 68 миллионов просмотров.

Мнения пользователей тиктока разделились. Часть из них восхищалась женщиной и ее любовью к своим любимцам, а другие назвали отдельный дом для собак лишней тратой денег, которыми можно было воспользоваться с большей пользой.

Были среди комментаторов и те, кто позавидовал собакам. Они, в шутку или в серьез, спрашивали, не ищут ли собачки квартиранта или няню, которая будет жить с ними. Некоторые даже предложили себя для роли еще одного любимца женщины.

Конечно, подписчиков блогера заинтересовали разнообразные детали собачьего жилья. Так что в следующих видео Chip Girl показывала то, что они просили.

Что внутри дома ретриверов

А вот как собаки съезжают с горки

Так они делят пространство

А так готовятся ко сну

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Несмотря на то, что в доме ретриверов есть все необходимое для комфортной жизни, они проводят там не так много времени, как может показаться. Большую часть дня они играют на улице или гостят в большом доме своих владельцев.

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