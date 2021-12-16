Це не будка і не мініатюрний будиночок, як може здатися спершу, а справжній дім, де комфортно могли б жити люди. Він є зменшеною копією будинку, в якому мешкають господарі двох золотистих ретриверів.

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Будинок з усіма вигодами має два поверхи. Він облаштований великими вікнами та балконом. Усередині є різдвяний декор, різноманітні меблі, гамак, телевізор, мініхолодильник та інша техніка. Родзинкою будинку є гірка, якою можна спуститися з балкона другого поверху на подвір'я.

Вже перше відео, в якому Chip Girl продемонструвала побут своїх улюбленців, шокувало мережу. У ньому вона показала, як вранці заходить до будинку, аби розбудити собак. Ролик зібрав понад 68 мільйонів переглядів.

Думки користувачів тіктоку розділилися. Частина з них захоплювалися жінкою та її любов'ю до своїх улюбленців, а інші назвали окремий будинок для собак зайвою тратою грошей, якими можна було скористатися з більшою користю.

Були серед коментаторів й ті, хто позаздрив собакам. Вони, жартома або серйозно, запитували, чи не шукають песики квартиранта або няню, яка житиме з ними. Дехто навіть запропонував себе для ролі ще одного улюбленця жінки.

Звичайно, підписників блогерки зацікавили різноманітні деталі собачого житла. Тож у наступних відео Chip Girl показувала те, що вони просили.

Що всередині будинку ретриверів

А ось як собаки з'їжджають з гірки

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Так вони ділять простір

А так готуються до сну

Попри те, що у будинку ретриверів є все необхідне для комфортного життя, вони проводять там не так багато часу, як може здатися. Більшу частину дня вони бавляться на вулиці чи гостюють у великому будинку своїх власників.

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