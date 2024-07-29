Хозяйка отдала собак на стрижку в салон: после результата хочет судиться – шокирующие фото

Недавно в Северной Ирландии Ханна Джонс выразила шок и разочарование после того, как отвела своих двух спаниелей к местному грумеру для стрижки. После того как она увидела результат стрижки, женщина рассматривает возможность подать судебный иск.

Британка сообщила, что после инцидента ее домашние животные даже начали вести себя иначе. Предлагаем и вам посмотреть на этот "потрясающий" результат стрижки.

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Женщина отдала собак на стрижку, а теперь хочет подать в суд

Хозяйка, поделившись фотографиями псов, написала, что в отчаянии. У ее питомцев после процедуры почти не осталось шерсти.

Я в шоке от того, какой вид они сейчас имеют. Это психическая травма! После того как опубликовала пост, со мной связались еще три человека, они пожаловались на подобные случаи,

– добавила владелица собак.



Спаниели до и после стрижки / Фото Supplied

Ханна рассказала, что ее мать заплатила 70 фунтов стерлингов за то, что она описала как "очевидную неряшливость" во время посещения салона для собак. Несмотря на недовольство, не было предложено никаких извинений или признания вины.

Женщина отказалась назвать имя грумера, сославшись на то, что планирует подать иск в суд, чтобы решить эту проблему.



Спаниель Ханны после стрижки / Фото Supplied

Пользователи сети в комментариях, в свою очередь, начали утешать разочарованную и подавленную владелицу собак, засыпая ее словами поддержки. Вот несколько комментариев: