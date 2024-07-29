Британка повідомила, що після інциденту її домашні тварини навіть почали поводитися інакше. Пропонуємо і вам подивитися на цей "приголомшливий" результат стрижки.

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Жінка віддала собак на стрижку, а тепер хоче подати в суд

Господиня, поділившись фотографіями псів, написала, що в розпачі. У її вихованців після процедури майже не залишилось шерсті.

Я в шокові від того, який вигляд вони зараз мають. Це психічна травма! Після того, як опублікувала пост, зі мною зв'язалися ще троє людей, вони поскаржилися на подібні випадки,

– додала власниця собак.



Спанієлі до та після стрижки / Фото Supplied

Ханна розповіла, що її мати заплатила 70 фунтів стерлінгів за те, що вона описала як "очевидну неохайність" під час відвідування салону для собак. Попри незадоволення, не було запропоновано жодних вибачень або визнання провини.

Жінка відмовилася назвати ім'я грумера, пославшись на те, що планує подати позов до суду, щоб розв'язати цю проблему.



Спанієль Ханни після стрижки / Фото Supplied

Користувачі мережі у коментарях, своєю чергою, почали втішати розчаровану та пригнічену власницю собак, засипаючи її словами підтримки. Ось декілька коментарів: