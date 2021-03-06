Как желудевый дятел превращает деревья в сито: удивительные фото
Желудевый дятел имеет интересную особенность, которой не может похвастаться ни один его собрат, – он запасает желуди на зиму, размещая их в выдолбленных на стволах деревьев ячейках.
Источник:Аmusing Рlanet
Больше всего на одном дереве было насчитано около 60 тысяч спрятанных желудей. Стоит отметить, что такое количество запасов делает не одна птица, а группа, так как они живут стаями.
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Ареал желудевого дятла содержит территории штатов Орегон и Калифорнии, юго-запад США, Западную Мексику и далее вплоть до северных отрогов колумбийских Анд. Главным условием для жизни птиц является наличие желудей, поэтому они живут в дубравах, а также в тропических лиственных и хвойных лесах, вблизи которых есть дубы.
Еда на зиму
Не трудно догадаться, что любимой пищей желудевого дятла являются желуди. Когда приближается зима, птица начинает накапливать их в зернохранилищах. Дятел создает их в стволах деревьев, или в чем-то деревянном, например, на телефонных столбах и даже в домах.
Хранилище еды желудевого дятла / Фото shutterstock
Каждая ячейка рассчитана только на один желудь / Фото shutterstock
Своим клювом он просверливает тысячи отверстий в толстой коре и кладет внутрь желуди. Размер щели является достаточным для того, чтобы туда поместился плод дуба. Дятел не вдавливает желуди слишком глубоко, чтобы позже не было проблем с его поисками. Также птица может использовать любые другие естественные отверстия и трещины в коре дерева.
Желудевый дятел использует также естественные отверстия в стволе / Фото flickr
Борьба с ворами
Поскольку желуди хранятся в неглубоких отверстиях, их могут заметить другие птицы и, конечно, будут пытаться украсть. Поэтому желудевым дятлам приходится защищать свои хранилища. Преимущественно они это делают группами, особенно, если запасы пищи большие.
В одном хранилище могут быть тысячи желудей / Фото shutterstock
Уход за хранилищами
Иногда одно и то же хранилище повторно используют разные поколения дятлов. Птицы тщательно за ним ухаживают.
Одно хранилище могут повторно использовать различные поколения дятлов / Фото flickr
По мере высыхания желудей их перемещают в меньшие отверстия, а освобожденные ячейки заполняют новым запасом. Это нужно для того, чтобы засохшие желуди не выпали.
Желудевый дятел перекладывает желуди в меньшие отверстия после их подсыхания / Фото shutterstock
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