Желудевый дятел имеет интересную особенность, которой не может похвастаться ни один его собрат, – он запасает желуди на зиму, размещая их в выдолбленных на стволах деревьев ячейках.

Больше всего на одном дереве было насчитано около 60 тысяч спрятанных желудей. Стоит отметить, что такое количество запасов делает не одна птица, а группа, так как они живут стаями.

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Ареал желудевого дятла содержит территории штатов Орегон и Калифорнии, юго-запад США, Западную Мексику и далее вплоть до северных отрогов колумбийских Анд. Главным условием для жизни птиц является наличие желудей, поэтому они живут в дубравах, а также в тропических лиственных и хвойных лесах, вблизи которых есть дубы.



Желудевый дятел / Фото flickr

Еда на зиму

Не трудно догадаться, что любимой пищей желудевого дятла являются желуди. Когда приближается зима, птица начинает накапливать их в зернохранилищах. Дятел создает их в стволах деревьев, или в чем-то деревянном, например, на телефонных столбах и даже в домах.



Хранилище еды желудевого дятла / Фото shutterstock



Каждая ячейка рассчитана только на один желудь / Фото shutterstock

Своим клювом он просверливает тысячи отверстий в толстой коре и кладет внутрь желуди. Размер щели является достаточным для того, чтобы туда поместился плод дуба. Дятел не вдавливает желуди слишком глубоко, чтобы позже не было проблем с его поисками. Также птица может использовать любые другие естественные отверстия и трещины в коре дерева.



Желудевый дятел использует также естественные отверстия в стволе / Фото flickr

Борьба с ворами

Поскольку желуди хранятся в неглубоких отверстиях, их могут заметить другие птицы и, конечно, будут пытаться украсть. Поэтому желудевым дятлам приходится защищать свои хранилища. Преимущественно они это делают группами, особенно, если запасы пищи большие.



В одном хранилище могут быть тысячи желудей / Фото shutterstock

Уход за хранилищами

Иногда одно и то же хранилище повторно используют разные поколения дятлов. Птицы тщательно за ним ухаживают.



Одно хранилище могут повторно использовать различные поколения дятлов / Фото flickr

По мере высыхания желудей их перемещают в меньшие отверстия, а освобожденные ячейки заполняют новым запасом. Это нужно для того, чтобы засохшие желуди не выпали.



Желудевый дятел перекладывает желуди в меньшие отверстия после их подсыхания / Фото shutterstock