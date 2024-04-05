Взгляд, исполненный любви: некоторые лягушки на Земле имеют сердечки вместо зрачков – милые фото

Наша планета является домом для миллионов животных и все они по-своему неотразимы. В новом исследовании ученые рассказали о волшебных миниатюрных земноводных, чей взгляд полон любви.

Их зрачки имеют форму сердца. Речь идет о желтобрюхих лягушках (Bombina variegata).

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На Земле есть лягушки, у которых вместо зрачков сердечки

Желтобрюхие лягушки демонстрируют исключительную адаптацию к илистой среде. Эти амфибии имеют коричневые спины и ярко-желтые брюшка. На зимние месяцы эти лягушки впадают в спячку, чтобы весной выйти на брачный период.

Исследователи обнаружили, что желтобрюхие лягушки имеют уникальные зрачки в форме сердца, которые помогают им в поисках партнера. Эта особенность – лишь одна из многих необычных форм, встречающихся у бесхвостых животных, к которым относятся лягушки и лягушки.

Желтобрюхие лягушки имеют зрачки в форме сердечек / Фото Shutterstock

Ученые еще не определили преимущества уникальной формы зрачков земноводных. Однако, обнаружили, что предыдущие ассоциации между формой зрачков и образом жизни могут не касаться этих существ.

Свою новую работу ученые решили посвятить удивительному миру форм зрачков бесхвостых животных. В целом команда изучила изображения 3 200 видов и обнаружила, что зрачок бесхвостых животных представляет собой очень пластичную структуру, которая за все время существования группы развила 7 основных форм.

В то же время ученые не смогли установить связь между формой зрачков животного и его привычками. Но было отмечено, что водные бесхвостые животные, как правило, имеют круглые зрачки.

На Земле есть лягушки, у которых вместо зрачков сердечки / Фото Shutterstock

В более ранних исследованиях ученые уже обнаружили связь формы зрачков с суточной активностью. Например, для травоядных млекопитающих, как правило, характерны горизонтальные зрачки, для дневных хищников – круглые зрачки, а для ночных и аритмичных хищников – вертикальные щелевые зрачки.

Однако результаты нового исследования показывают, что к бесхвостым животным эти выводы неприменимы.