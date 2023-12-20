Дело в том, что в его пределах на северо-западе страны будет построено зеркальное сооружение протяженностью 100 миль (около 161 километра). Сейчас эксперты начали предупреждать о возможной опасности для окружающей среды, особенно пернатых.

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Зеркальный город – это "смертельная ловушка" для птиц

Эксперты бьют тревогу по поводу потенциальных опасностей, связанных со строительством The Line, поскольку его архитекторы и инженеры пообещали поддерживать сохранение окружающей среды. Развитие этой новой инфраструктуры вызвало обеспокоенность по поводу ее длительных последствий для популяции мигрирующих птиц между Европой и Африкой.

Миллиарды животных пострадают от последствий масштабного проекта стоимостью 1 триллион долларов, который создаст беспрецедентные условия для жизни, но станет "смертельной ловушкой" для птиц.

Эксперты предупреждают о возможной опасности для птиц / Скриншот с видео

В проявлении прогресса Саудовская Аравия показала "цивилизационную революцию", поскольку начато строительство The Line. Спутниковые изображения показывают, что строительство уже продолжается, а концепт-арт изображает длинную зеркальную структуру.

Однако профессор Уильям Сазерленд в интервью The Times предупредил, что "передовой город" может оказаться губительным для популяции животных в Саудовской Аравии.

Залетающие в высокие окна птицы — это серьезная проблема, а это сооружения высотой 500 метров, проходящие через всю Саудовскую Аравию, с ветряными мельницами на вершине. Кроме того, оно похоже на зеркало, поэтому его не видно,

– сказал он.

Сазерленд добавил, если они ничего не сделают, то существует серьезный риск того, что перелетным птицам будет причинен большой ущерб.

Проект создали еще в 2017 году / Скриншот по видео

Что говорят авторы проекта?

Компания NEOM, отвечающая за принятие директивных решений по проекту The Line и его строительству, утверждает, что совместно с международными партнерами продолжается работа по изучению особенностей миграции животных и птиц и оценке того, как их можно смягчить.

Рекламные материалы проекта, созданного в 2017 году и впервые обнародованного принцем Мухаммедом бин Салманом в июле 2022 года, утверждают, что жители смогут иметь все ежедневные потребности в пределах пяти минут ходьбы.

Как будет выглядеть этот город: смотрите видео