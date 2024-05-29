Ван Хелсинг в животном мире: в Африке живет существо, которое убивает до 300 000 жертв ежедневно

Земля является домом для множества существ, обитающих на суше и в океане. Некоторые из них известны тем, что предпочитают охотиться стаями, тогда как другие - лучше работают в одиночку.

Одни из таких существ обитают на просторах Африки. Они привыкли охотиться только ночью и в одиночку, но это не мешает им убивать сотни тысяч существ ежедневно. Речь идет о земляных волках.

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Земляные волки могут убить до 300 000 жертв ежедневно

Обитатели саванн и лугов восточной и южной Африки, земляные волки имеют острые зубы и особую диету. Было замечено, что эти существа поглощают до 300 000 живых существ за одну ночь, в основном термитов и муравьев. Ученые до сих пор озадачены их эволюцией и уникальными пищевыми привычками, которые предусматривают использование сверхдлинных липких языков.

Известно, что язык земляной гиены, как еще называют животных, широкий и округлый с большими затвердевшими сосочками или бугорками, содержащие вкусовые рецепторы. Вместе с термитами животные также глотают большое количество песка, однако исследователи считают, что он помогает пищеварению животных.

Животные также имеют плоские колышковидные зубы, которые не дают им возможности пережевывать мясо. Однако, у них все еще присутствуют клыки, которые они используют только для защиты территории и потомства.



Земляная гиена охотится только ночью и убивает до 300 000 жертв ежедневно / Фото Википедия

Жители саванн и лугов восточной и южной Африки, земляные волки имеют острые зубы и особую диету. Было замечено, что эти существа поглощают до 300 000 живых существ за одну ночь, в основном термитов и муравьев. Ученые до сих пор озадачены эволюцией земляных волков и их уникальными пищевыми привычками, которые предусматривают использование сверхдлинных липких языков.

Исследователи обнаружили, что предпочтение, которое животные отдают термитам, может быть ключевым фактором их одиночного поведения. Животные каждую ночь часами охотятся на термитов, а такой способ питания не способствует групповой жизни.



Земляной волк / Фото Flickr

Недавнее открытие ученых позволило установить, что определенный вид появился примерно 15 миллионов лет назад, когда наземные гиены разошлись со своими живыми родственниками и вымершими предками. Интересно, что древнейшие окаменелости этого вида датируются лишь 4 миллионами лет, что ставит под сомнение хронологию их эволюции.