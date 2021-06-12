Здесь не должно быть животных, а они есть: фото, которые поднимают настроение

Наши любимцы иногда бывают очень наглыми. Но именно эта черта позволяет хозяевам смеяться вовсю, потому что некоторые животные превосходят сами себя.
Коты, собаки, птицы и даже черепахи иногда залезают в самые неожиданные места. Смотрите подборку фото, которые точно заставят вас улыбнуться.
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Фото Boredpanda
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Фото Boredpanda
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Фото Boredpanda
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Фото Boredpanda
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Фото Boredpanda