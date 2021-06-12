Здесь не должно быть животных, а они есть: фото, которые поднимают настроение

12 июня 2021 , 12:38
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Источник:

Boredpanda

Наши любимцы иногда бывают очень наглыми. Но именно эта черта позволяет хозяевам смеяться вовсю, потому что некоторые животные превосходят сами себя.

Коты, собаки, птицы и даже черепахи иногда залезают в самые неожиданные места. Смотрите подборку фото, которые точно заставят вас улыбнуться.

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные  корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

Автор: Аліна Рудченко