Недавно историю кота, полное имя которого Мирон Павлович, рассказали на странице предприятия в фейсбуке. В ней котик якобы от первого лица пишет о жизненных неурядицах, которые пережил, и рабочих буднях, которые украшают жизнь тепловиков.

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Как спасли кота Мирона

История Мирона началась на холодной улице осенью: кто-то выбросил его котенком. Подобрали маленький клубочек работники котельни: там он и поселился и в тепле и заботе провел зиму. Весной котельную закрыли, а котика переселили в помещение "Черновцытеплокоммунэнерго". Там он стал жить среди телефонных звонков и бумаг.

А еще, я почувствовал что такое женская любовь. И, конечно, начал ею пользоваться и самостоятельно выбирать где и когда мне ложиться,

– "рассказывает" котик.



Котик Мирон в разгар рабочего дня / Фото с фейсбука Анжелы Косован

Следующей весной котик ходил гулять и с ним произошел ужасный случай: кто-то выстрелил ему в позвоночник пневматической пулей. Как рассказывает волонтер Анжела Косован , его истекающего кровью, нашли хорошие и люди и увезли в клинику.



Мирон мужественно перенес операцию / Фото с фейсбука Анжелы Косован

Раненому Мирону сделали операцию, долго выхаживали его и собирали деньги на реабилитацию. Когда в фейсбуке объявили сбор средств, работники "Черновцытеплокоммунэнерго" узнали своего родного кота и забрали его из больницы.

Котик мужественно перенес лечение и вышел из трагической ситуации победителем. Он вернулся на свое рабочее место.

Я вернулся в свои кабинеты и стал еще больше ценить моих сожителей. Чтобы отблагодарить, я часто подсказываю им, где знать нужный документ и спасаю их от нервных срывов. А еще постоянно просто отдаю им тепло, как они когда-то давали его мне маленькому,

– "пишет" Мирон.

Сейчас Мирону поручили сообщать обо всем важном, что происходит на "Черновцытеплокоммунэнерго". Он "пишет", что с удовольствием это делает, ведь точно знает, что читатели также должны чувствовать заботу и тепло.

Предполагаем, что милый котик с невероятной историей спасения, работает СММ-щиком и рассказывать интересные истории из жизни предприятия на страницах соцсетей.



Кот Мирон – почетный работник "Черновцытеплокоммунєрго" / Фото с фейсбука Анжелы Косован