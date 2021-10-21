"Заведу кота": мурчалки завоевывают украинский тикток

В тиктоке набирает обороты тренд "Заведу кота". Главные фишки, которые повторяются в каждом видео – песня Сергея Асафатова и конечно же, мурчалки.

Сюжеты видео достаточно разные и смешные, их посыл – домашний котик – лучший друг, который не предаст и не уйдет.

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"Заведу кота, он не предаст, не обманет"

Несколько недель назад участник "Голоса страны" Сергей Асафатов выпустил трек "Заведу кота". Что примечательно, певец является участником винницкой группы Jazzforcat.

Песню показали по Суспильному на лайф-концерте. Его динамичный припев так понравился пользователям, что залетел в рекомендации тиктока. Впоследствии пользователи стали снимать видео с соответствующим хэштегом #заведукота.

Вирусный трек Сергея Асафатова: смотрите видео

На момент написания этого материала просмотров видео по этому хэштегом было более 400 тысяч.



Тренд действительно стал одним из самых популярных в тиктоке / Скриншот

Тиктокеры стали снимать жизненные ситуации, которые захотелось высмеять. Здесь и языковой вопрос, и вопрос "о замужестве" или новых отношениях.

В песне герой теряет веру в любви и славит котиков, которые никуда не убегают, даже если у хозяина нет денег. В тиктоке же котики показывают свой характер и иногда убегают.

Иногда котики выступают против камеры и начинают грызть своих владельцев.

Также тренд стал поводом показать своих любимцев и сделать о них смешные нарезки.

Для кого-то – это стало возможностью показать маленьких котят, которым нужен новый дом.

Кого-то котики, которые не предают, вдохновили на творчество.