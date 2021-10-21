"Заведу кота": мурчалки завоевывают украинский тикток

21 октября 2021 , 15:02
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Источник:

24 канал

В тиктоке набирает обороты тренд "Заведу кота". Главные фишки, которые повторяются в каждом видео – песня Сергея Асафатова и конечно же, мурчалки.

Сюжеты видео достаточно разные и смешные, их посыл – домашний котик – лучший друг, который не предаст и не уйдет. 

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"Заведу кота, он не предаст, не обманет" 

Несколько недель назад участник "Голоса страны" Сергей Асафатов выпустил трек "Заведу кота". Что примечательно, певец является участником винницкой группы Jazzforcat.

Песню показали по Суспильному на лайф-концерте. Его динамичный припев так понравился пользователям, что залетел в рекомендации тиктока. Впоследствии пользователи стали снимать видео с соответствующим хэштегом #заведукота.

Вирусный трек Сергея Асафатова: смотрите видео

На момент написания этого материала просмотров видео по этому хэштегом было более 400 тысяч.


Тренд действительно стал одним из самых популярных в тиктоке / Скриншот

Тиктокеры стали снимать жизненные ситуации, которые захотелось высмеять. Здесь и языковой вопрос, и вопрос "о замужестве" или новых отношениях.

@ksenksks # заведукота # Украине ♬ заведу кота - глоток свежей музыки
@lady_tosya

♬ заведу кота - глоток свежей музыки

В песне герой теряет веру в любви и славит котиков, которые никуда не убегают, даже если у хозяина нет денег. В тиктоке же котики показывают свой характер и иногда убегают.

@olesyaptashynska У меня их полно, только ни один меня не любит # заведукота # заведукота # рекомендацииы # тренд2021 # смешное # киса # украинськийтикток # украинськийтренд ♬ заведу кота - глоток свежей музыки

Иногда котики выступают против камеры и начинают грызть своих владельцев.

@alhorytm Заметил, что вам нравятся видео Кифликом # воватакотако ♬ заведу кота - глоток свежей музыки

Также тренд стал поводом показать своих любимцев и сделать о них смешные нарезки.

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Для кого-то – это стало возможностью показать маленьких котят, которым нужен новый дом.

@ di.shor # заведукота # украинськийтренд # кот # кот # смишнивидео ♬ заведу кота - глоток свежей музыки

Кого-то котики, которые не предают, вдохновили на творчество.

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Автор: Вероніка Климська