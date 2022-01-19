Застрял в пластиковой бутылке: в Черновцах собаку спасли из ловушки
Источник:Суспільне
В Черновцах спасли собаку с пластиковой бутылкой на голове. Четвероногая больше недели ходила с ней на голове, из-за чего все это время не ела и не пила.
Директор центра стерилизации животных Ольвия Попова сообщила, что собака получила стресс. Однако, согласно прогнозам ветеринаров, это пройдет через несколько дней.
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Кроме того, порции пищи ему будут увеличивать постепенно, а также будут дополнительно давать витамины.
Как обнаружили собаку
Одна женщина сообщила о местонахождении собаки с пластиковой бутылкой на голове, а другие люди помогли ее найти и поймать ее.
Смотрите видео: как спасали собаку
"Мы не знаем как собачка попала в такую беду: или сама, или с помощью людей. Мы знаем только одно: что совместными усилиями и непобедимым духом волонтеров творятся чудеса и спасаются жизнь", — сообщили в ОО "Animal Helpers".
Спасенная собака / Фейсбук ОО "Animal Helpers"
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Сейчас четырехлапая на карантинном периоде. Когда она выздоровеет, ее вакцинируют и смогут отдать в семью. Всем желающим забрать собаки, нужно обращаться в центр стерилизации.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .