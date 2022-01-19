Застрял в пластиковой бутылке: в Черновцах собаку спасли из ловушки

В Черновцах спасли собаку с пластиковой бутылкой на голове. Четвероногая больше недели ходила с ней на голове, из-за чего все это время не ела и не пила.

Директор центра стерилизации животных Ольвия Попова сообщила, что собака получила стресс. Однако, согласно прогнозам ветеринаров, это пройдет через несколько дней.

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Кроме того, порции пищи ему будут увеличивать постепенно, а также будут дополнительно давать витамины.

Как обнаружили собаку

Одна женщина сообщила о местонахождении собаки с пластиковой бутылкой на голове, а другие люди помогли ее найти и поймать ее.

Смотрите видео: как спасали собаку

"Мы не знаем как собачка попала в такую беду: или сама, или с помощью людей. Мы знаем только одно: что совместными усилиями и непобедимым духом волонтеров творятся чудеса и спасаются жизнь", — сообщили в ОО "Animal Helpers".



Спасенная собака / Фейсбук ОО "Animal Helpers"

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Сейчас четырехлапая на карантинном периоде. Когда она выздоровеет, ее вакцинируют и смогут отдать в семью. Всем желающим забрать собаки, нужно обращаться в центр стерилизации.

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