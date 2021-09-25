Застенчивый щенок пытается найти себе друзей – трогательное видео

Первый день в щенячьем клубе – непростой, и маленький бульдог в этом убедился. Смотрите милое видео, как щенок пытался найти себе друзей.

Владелец щенка по имени Фелла привел любимицу в собачий клуб, где бы животное смогло найти друзей и социализироваться. Однако новые знакомства немного напугали Феллу – разнервничавшись и застеснявшись, собака сидела рядом с хозяином.

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Хотя Фелла изначально не сияла энтузиазмом, однако впоследствии в сети появилось видео, где щенок все же адаптировался к новой обстановке и весело играл с новыми друзьями.

Видео с застенчивой собакой стало вирусным в тиктоке – растерянная Фелла набрала более миллиона просмотров.

В сети появились комментарии в поддержку собаки: "Понимаю Феллу!", "Чувствую себя так же...", "Держись, Фелла, чувствую твою боль!", "Она так похожа на меня".

Собака = хозяин

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Действительно, многие люди замечают, что их четвероногие друзья с ними на самом деле похожи – как внешне, так и внутренне. Это довольно легко объяснить.

Внешнее сходство хозяина и собаки – только результат нарциссизма человека, который неосознанно ищет животное, очень похожее на него. Таким образом человек надеется, что животное, похожее на него, станет лучшим другом.

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Характер собаки обусловлен общением с владельцем. Еще в первые месяцы жизни собака понимает, что хозяин – главный, и пытается подстроиться под его настроение и характер, чтобы получить ласку. В результате взрослая собака будет четвероногой копией своего хозяина и будет удивлять окружающих поразительной схожестью.