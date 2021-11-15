В замке на Хмельнитчине поселился Маркиз: как работники музея спасли котенка

В Хмельницкой области в Староконстантинове есть историко-культурный центр-музей. Его работники сообщают, что у них поселился замковый кот – Маркиз.

Еще в 2016 году под замком нашли котенка. Сначала его планировали согреть, а потом кому-то подарить. Однако четырехлапый так и остался жить в стенах замка.

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"Он начал меня встречать, когда приходил на работу и проводил, когда шел домой. Кот показал свою преданность замку, и мы его оставили. Его зовут Маркиз, потому что ходит важно, как маркиз. Он у нас уникалный и очень умный", — сообщил директор центра-музея Иван Горда.

Смотрите фото кота Маркиза:

За котом хорошо ухаживают, ведь постоянно контролируют, чтобы он был чистым и аккуратным. Кормят его все сотрудники центра, ведь по очереди приносят ему еду.

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Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно такими являются корма Purina® , вкус которых удовлетворит даже привередливого любимца. Выбрать их можно здесь.

Кроме того, любимец присутствует на различных совещаниях, презентациях и других мероприятиях. Сотрудники рассказывают, что кот ведет себя в замке вежливо и не вредит.