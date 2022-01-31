Залезали на спину и прыгали: козлята смешно играли с ламой

В социальных сетях активно набирает просмотры видео с ламой, которая стала "трамплином" для козлят. Оно собрало уже более 89 тысяч просмотров.

Известно, что ролик снял владелец фермы "Two Peas", что находится в Северной Каролине, США.

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У мужчины большое хозяйство, на территории которого живет много животных. Среди них – ламы, козлята, ягнята, свиньи. Всех их охраняет Бандарас – 7-летняя лама.

Он отлично справляется со своей важной обязанностью, ведь защищает стадо от хищников – койотов и собак.

Однажды владелец увидел, что Бандарас позволил маленьким козлятам использовать свою спину, как "трамплин". Раньше лама такого никогда не делала, поэтому мужчина мгновенно снял все на видео.

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Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами , о которых заботиться легко с

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