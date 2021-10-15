Взял след к месту укрытия: пес смог разыскать похищенную девочку

Служебный пес Фред помог найти пропавшую 6-летнюю девочку. Известно, что ребенка больше месяца разыскивали правоохранительные органы и волонтеры.

У собаки, которую назвали Фред, очень чуткий нюх. Об этом сообщили кинологи. Известно, что уже на первом своем задании четвероногий нашел пропавшего 13-летнего парня.

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В случае с поиском 6-летней Кинзли Ридер собаке дали понюхать одежду ее отца – Николаса Ридера. Взяв следует, Фред прошел долгий путь от дома мужчины к его месту укрытия.



Пес Фред / Фото Rutherford County Sheriff's Office

Это был заброшенный дом, в котором Николас скрывался вместе с дочкой. Мужчина забаррикадировал все двери и забил окна металлическими листами, поэтому правоохранители силой штурмовали здание.

Внутри отсутствовала любая вентиляция воздуха и в воздухе стоял аммиачный запах. У самой девочки не было ни еды, ни воды.

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Увидев Кинзли, Фред подбежал к ней и стал вылизывать ее лицо. Измученная девочка улыбнулась и обняла своего спасителя. Отец Кинзли был взят под стражу, а его дочь – передана сотрудникам управления по делам детей штата Теннесси.