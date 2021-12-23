Выжила благодаря бездомному собаке и щенкам: как четырехлапые спасли девочку

В Индии мужчина нашел брошенного младенца. Новорожденная девочка лежала в месте, где часто ночуют бездомномные собаки.

Младенец лежал рядом со щенками на тонком слое сена. Кроме того, девочка была без одежды. Скорее всего, мать бросила ребенка сразу после его рождения.

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Девочка смогла пережить холодную ночь благодаря бездомным щенкам и их матери, которые крепко прижимались и отогревали ее.



Найденная девочка / Фото Tahir Ibn Manzoor/SWNS

"Возможно, это тепло от щенков и самой матери поддерживало жизнь этого новорожденного. Обычно ночью температура падает, а уже декабрь. Надо сказать, что это ей повезло", – прокомментировал эту ситуацию местный.

Врачи, осмотревшие девочку, пришли к выводу, что она совершенно здорова. Ребенку дали имя Аканша, а затем отправили в детский центр Child Line Project. Теперь полиция пытается найти родителей, покинувших своего ребенка.

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