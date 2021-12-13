Выжил после торнадо: трогательные фото кота и его владельцев на развалинах дома в США
13 декабря 2021 , 18:26Читати новину українською
Источник:телеграм-канал РИА-новости
Хозяева считали, что их котик погиб во время разрушительного торнадо, прокатившегося по штату Кентукки. Однако пушистик вернулся через сутки – живой и здоровый.
Супруги Берджес потеряли все свое имущество после торнадо. Их дом разрушен, а вещи в нем испорчены ужасным стихийным бедствием.
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Хозяйка с найденным котом / Фото РИА-новости
Кота считали погибшим
Муж и жена считали, что их кот погиб во время торнадо. Но Тигр вернулся на место, которое раньше было домом ему и его владельцам.
Этот одноглазый котик помогает пожилой паре справиться с потерей дома и всего имущества.
Кот помогает своим владельцам пережить трагедию / Фото РИА-новости
Что известно о стихии в США
- Мощное торнадо накрыло несколько штатов.
- Исследователи предполагают, что торнадо возникло на северо-востоке Арканзаса и поднялось в округе Брекинридж.
- Предполагают, что жертвами торнадо стали не менее 84 человек. Также власти сообщают о десятках пострадавших.
- Кроме того, полностью или частично были разрушены многие дома.
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