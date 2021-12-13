Выжил после торнадо: трогательные фото кота и его владельцев на развалинах дома в США

Хозяева считали, что их котик погиб во время разрушительного торнадо, прокатившегося по штату Кентукки. Однако пушистик вернулся через сутки – живой и здоровый.

Супруги Берджес потеряли все свое имущество после торнадо. Их дом разрушен, а вещи в нем испорчены ужасным стихийным бедствием.

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Хозяйка с найденным котом / Фото РИА-новости

Кота считали погибшим

Муж и жена считали, что их кот погиб во время торнадо. Но Тигр вернулся на место, которое раньше было домом ему и его владельцам.

Этот одноглазый котик помогает пожилой паре справиться с потерей дома и всего имущества.



Кот помогает своим владельцам пережить трагедию / Фото РИА-новости

Что известно о стихии в США

Мощное торнадо накрыло несколько штатов.

Исследователи предполагают, что торнадо возникло на северо-востоке Арканзаса и поднялось в округе Брекинридж.

Предполагают, что жертвами торнадо стали не менее 84 человек. Также власти сообщают о десятках пострадавших.

Кроме того, полностью или частично были разрушены многие дома.

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