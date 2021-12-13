Вышли поесть соли: возле Луцка увидели диких животных на дороге

Местные жители не удивляются косулям на трассе, ведь неподалеку расположен ботанический заказник. Это не единственные дикие звери, которые здесь выбегают на дорогу.

2 небольших косули поймали на камеру неподалеку от Луцка. Животные вышли на трасу и что-то сосредоточенно ели.

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Бегают по селу, как собаки

Предполагают, что косули захотели полакомиться солью, которой посыпали дороги.



Косули вышли, чтобы полакомиться солью / Скриншот с видео

В нашей деревне не собаки бегают, а олени,

– смешно прокомментировал появление косуль местный житель.

Когда животные увидели машину, то испугались и побежали в лес.

Жители соседних сел встречают не только косуль, но и диких свиней, а также оленей. Все потому, что рядом расположен ботанический заказник.



Увидев авто, косули побежали в лес / Фото

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Зачем животные едят соль

Парнокопытные животные, в том числе и косули, небезразличны к соли. Эти звери питаются преимущественно растительной пищей, которая не может обеспечить необходимое количество микроэлементов и минералов. Поэтому эти крупные лесные животные ищут залежи соли и активно лижут ее. В зимний период парнокопытные часто выходят на дорогу и слизывают остатки реагентов. Это занятие может длиться часами.

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Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, так это в том, чтосвоего домашнего питомца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.