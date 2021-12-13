2 небольших косули поймали на камеру неподалеку от Луцка. Животные вышли на трасу и что-то сосредоточенно ели.
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Бегают по селу, как собаки
Предполагают, что косули захотели полакомиться солью, которой посыпали дороги.
Косули вышли, чтобы полакомиться солью / Скриншот с видео
В нашей деревне не собаки бегают, а олени,
– смешно прокомментировал появление косуль местный житель.
Когда животные увидели машину, то испугались и побежали в лес.
Жители соседних сел встречают не только косуль, но и диких свиней, а также оленей. Все потому, что рядом расположен ботанический заказник.
Увидев авто, косули побежали в лес / Фото
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Зачем животные едят соль
- Парнокопытные животные, в том числе и косули, небезразличны к соли.
- Эти звери питаются преимущественно растительной пищей, которая не может обеспечить необходимое количество микроэлементов и минералов.
- Поэтому эти крупные лесные животные ищут залежи соли и активно лижут ее.
- В зимний период парнокопытные часто выходят на дорогу и слизывают остатки реагентов.
- Это занятие может длиться часами.
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