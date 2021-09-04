Второй шанс на жизнь: украинская компания делает инвалидные коляски для травмированных животных

Компания Frakishtak, которая базируется в Киеве, дает второй шанс на жизнь животным, пострадавшим от человеческой жестокости. Они первые в Украине начали производить инвалидные коляски и ортопедические аксессуары для реабилитации четвероногих.

В компании уверяют, что их продукция создана с учетом всех физиологических особенностей животных и одобрена ведущими ветеринарами. А география их клиентов выходит далеко за пределы Украины и включает, в частности, Италию, Великобританию и даже США.

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Имели животных с инвалидностью

Родилась компания в 2010 году. Ее основателями являются супруги из Киева Илона Крылова и Олег Кодак. Они были волонтерами, поэтому в семье всегда жили животные с особыми потребностями. Пытаясь вернуть их к полноценной жизни, пара обнаружила, что на украинском рынке нет специализированной продукции, все надо было заказывать за границей. Это навело их на идею создать собственную компанию.

Начали Илона и Олег с инвалидной коляски для своего любимца. Это дало им возможность испытывать конструкцию, каждый раз улучшая качество материалов и механизмов. Когда они достигли своего идеала, то начали делать инвалидные коляски на заказ, постепенно расширяя ассортимент.



Инвалидная коляска для собаки / Фото из фейсбука Frakishtak – Dog wheelchairs

Сейчас, кроме инвалидных колясок, компания также предлагает ручные поддержки, бандажи для грудных и тазовых конечностей, корсеты для позвоночника, налокотники, ползунки для парализованных животных и тому подобное. С момента своего основания Frakishtak уже продала более 2 500 наименований для домашних любимцев с инвалидностью.



Компания производит также ортопедические аксессуары для реабилитации животных / Фото из фейсбука Frakishtak – Dog wheelchairs

Изготавливают по индивидуальным замерам

Все вещи тщательно изготавливают для каждого питомца, исходя из его размера и потребностей , которые предоставляют владельцы животных.

, которые предоставляют владельцы животных. Устойчивую конструкцию инвалидной коляски делают из трубок и пластиковых деталей, к которым крепятся колеса.

Отдельно шьют текстильный бандаж . Он состоит из двух частей: жилета и ремней для лап.

. Он состоит из двух частей: жилета и ремней для лап. Коляску можно легко собрать и разобрать, а при необходимости постирать амуницию.

Цена инвалидной коляски варьируется в зависимости от модели.

Клиенты из Одессы

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь

К примеру, коляски Лады и Бостона из Одессы стоят примерно 9 000 гривен. Бывшие дворовые собаки попали под колеса автомобилей, из-за чего потеряли подвижность задних конечностей.

Обоим животным грозила эвтаназия, если бы не Вадим Егоров и его жена Ольга, которые усыновили их и еще почти 40 кошек и собак с травмами или инвалидностью.

Когда собака живет в инвалидной коляске, то снимается все давление (на ее спину – 24 канал), она живет полноценно и не травмирует себя. У нее лучше работают внутренние органы, то есть она в принципе своими функциональными процессами ничем не отличается от других собак,

– отметил Вадим.

И в этом можно убедиться самому, если посмотреть как Лада и Бостон радостно гуляют. Они бегают вокруг, нюхая траву на побережье Черного моря, и, кажется, даже не замечают, что вместо задних лап у них пара колес.

Смотрите видео, как Лада и Бостон из Одессы радуются жизни