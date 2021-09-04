У компанії запевняють, їхня продукція створена з урахуванням всіх фізіологічних особливостей тварин і схвалена провідними ветеринарами. А географія їхніх клієнтів виходить далеко за межі України і включає, зокрема, Італію, Велику Британію і навіть США.

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Мали тварин з інвалідністю

Народилася компанія у 2010 році. Її засновниками є подружжя з Києва Ілона Крилова та Олег Кодак. Вони були волонтерами, тож у сім’ї завжди жили тварини з особливими потребами. Намагаючись повернути їх до повноцінного життя, пара виявила, що на українському ринку немає спеціалізованої продукції, усе треба було замовляти за кордоном. Це навело їх на ідею створити власну компанію.

Почали Ілона та Олег з інвалідного візка для свого улюбленця. Це дало їм можливість випробовувати конструкцію, щоразу покращуючи якість матеріалів та механізмів. Коли вони досягли свого ідеалу, то почали робити інвалідні візки на замовлення, поступово розширюючи асортимент.



Інвалідний візок для собаки / Фото з фейсбуку Frakishtak - Dog wheelchairs

Зараз, окрім інвалідних візків, компанія також пропонує ручні підтримки, бандажі для грудних і тазових кінцівок, корсети для хребта, налокітники, повзунки для паралізованих тварин тощо. З моменту свого заснування Frakishtak вже продала понад 2500 найменувань для домашніх улюбленців з інвалідністю.



Компанія виготовляє також ортопедичні аксесуари для реабілітації тварин / Фото з фейсбуку Frakishtak - Dog wheelchairs

Виготовляють по індивідуальних замірах

Усі речі ретельно виготовляють для кожного вихованця, виходячи з його розміру та потреб , які надають власники тварин.

, які надають власники тварин. Стійку конструкцію інвалідного візка роблять з трубок та пластикових деталей, до яких кріпляться колеса.

Окремо шиють текстильний бандаж . Він складається з двох частин: жилета та ременів для лап.

. Він складається з двох частин: жилета та ременів для лап. Візок можна легко зібрати та розібрати, а при потребі випрати амуніцію.

Ціна інвалідного візка варіюється в залежності від моделі.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Клієнти з Одеси

До прикладу, візки Лади і Бостона з Одеси коштують приблизно 9000 гривень. Колишні дворові собаки потрапили під колеса автомобілів, через що втратили рухомість задніх кінцівок.

Обом тваринам загрожувала евтаназія, якби не Вадим Єгоров та його дружина Ольга, які усиновили їх та ще майже 40 кішок і собак з травмами чи інвалідністю.

Коли собака живе в інвалідному візку, то знімається весь тиск (на її спину – 24 канал), вона живе повноцінно і не травмує себе. В неї краще працюють внутрішні органи, тобто вона в принципі своїми функціональними процесами нічим не відрізняється від інших собак,

– зазначив Вадим.

І в цьому можна переконатися самому, якщо подивитися як Лада і Бостон радісно гуляють. Вони бігають довкола, нюхаючи траву на узбережжі Чорного моря, і, здається, навіть не помічають, що замість задніх лап у них пара коліс.

Дивіться відео, як Лада і Бостон з Одеси радіють життю