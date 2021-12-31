Встретил огромную акулу во время погружения: дайвер удивил кадрами хищницы

У побережья Флориды дайвер Джон Мур увидел большую акулу-быка. Соответствующее фото хищника мужчины опубликовал на своей странице в инстаграм.

Рядом с Джоном Муром плавали разные акулы, однако мужчина обратил внимание именно на акулу-быка.

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По его мнению, хищница могла быть беременна. Такие выводы мужчина сделал из-за ее поведения.

"Скорее всего, беременная и точно не пропускала никакого приема пищи. Она была очень доминантной акулой, уверенно подплывала ко мне во время погружения", – добавил Джон.

Смотрите фото акулы, которые сделал Джон Мур:

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Что известно об акуле

Акулы-быки довольно ленивые и медленно плавают. Рацион состоит главным образом из крупных беспозвоночных, мелких акул, других рыб и дельфинов. Кроме того, вместе с живой добычей пожирают любые выбросы.

При рождении имеют около 60 сантиметров. В зрелом возрасте длина – 1,5 – 2,5 метра. Беременность длится 10 – 11 месяцев, после чего самка рождает от 3 до 13 мальков.

Самцы – агрессивно настроены к любым потенциальным соперникам, которыми иногда могут считать даже людей. Уровень тестостерона у них выше, чем в любом другом позвоночном, что частично объясняет агрессивность.

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