Во время работы делает селфи с животными: чем известен бразильский почтальон

Бразильца Кристиана да Силва Антунеса в социальных сетях называют "почтальоном, который дружит с животными". Доказательства искренней дружбы мужчина активно публикует в социальных сетях.

Кристиано рассказал, что для того, чтобы наладить контакт с четвероногим, сначала он здоровается с ним издалека. Тогда дает себя обнюхать и лучше запомнить.

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С каждым последующим визитом он подходит все ближе и ближе. Через несколько недель собака уже бежит к Кристиано обниматься.

Мужчина отметил, что были животные, которые агрессивно реагировали. Однако он к этому готов, ведь на почте их учат правилам защиты. Однако даже с такими собаками ему удалось подружиться.

Кроме того, почтальон среди друзей имеет и других животных, например, кошек или кроликов. Мужчина признался, что мечтает открыть приют, чтобы помогать животным.

Смотрите фото, которые почтальон публикует на своей странице в инстаграм:

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