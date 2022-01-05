Воспроизвели форму шприца: как овцы и козы призывают людей вакцинироваться

Овец и коз приобщили к акции, которая должна поощрить людей вакцинироваться от COVID-19. Соответствующую кампанию провели в немецком Шнефердингене.

Овцы и козы образовали "живой" 100-метровый шприц, который разместили в поле. Согласно замыслу, это должно было привлечь внимание невакцинированных людей.

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Пастух по периметру нарисованного шприца разложил кусочки хлеба. Благодаря этому овцы и козы, которых было более 700, образовали нужный медицинский инструмент.

Смотрите видео: как животные выстроились в шприц

Пастух Вибке Шмидт-Кочан несколько дней тренировался со своими животными, чтобы реализовать план.



Животные, образовавшие фигуру / Фото Philipp Schulze/dpa via AP

"Овцы – такие милые животные. Может, они смогут лучше донести мысль о необходимости вакцинации", – сообщил организатор акции Ханспетер Эцольд.

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