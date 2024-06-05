Настоящая альфа: одноглазая волчица-долгожительница родила рекордное количество детенышей
Источник:Live Science
Продолжительность жизни серых волков (Canis lupus) составляет от 3 до 4 лет, а потому им редко удается дожить до 11 лет. Что уж говорить о рождении щенков в этом возрасте.
Однако, в Йеллоустоунском национальном парке обитает уникальная альфа-самка, которой не только удалось дожить до 11 лет, но и родить свой 10 выводок щенков. Исследователи считают, что самка Вольф 907F установила сразу два рекорда – родила наибольшее количество щенков и дожила до 11 лет.
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Вольф родила рекордное для своего возраста количество детенышей
По словам научного сотрудника Йеллоустоунского проекта волков Киры Кэссиди, одноглазая альфа-волчица, по имени Вольф 907F, вероятно, является абсолютной рекордсменкой сразу в двух категориях:
- ей удалось дожить до весьма преклонного возраста по меркам серых волков,
- за свои 11 лет она успела родить 10 поколений щенков, причем последнее из них появилось в прошлом месяце.
Данные свидетельствуют о том, что лишь одному из 250 волков в Йеллоустоуне удается достичь возраста 11 лет. С тех пор как волки были завезены в национальный парк в 1995 году, ученые зарегистрировали лишь 6 случаев подобного долгожительства. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что самому старому волку было 12,5 лет,
– говорится в сообщении.
Волчица, по имени Вольф 907F – старейший волк, который прожил всю жизнь на Северном хребте парка, где больше добычи, однако и конкуренция за нее значительно выше. К сожалению, волки, как правило, редко умирают от старости в дикой природе, по данным исследователей, наибольшую опасность для этих животных представляют другие волки.
По словам Кэссиди, в таком месте, как Йеллоустоун, главной причиной смерти волков является драка между стаями или друг с другом. Фактически подобные стычки составляют около половины всей смертности волков.
Что надо знать о Вольф 907F?
Вольф 907F – альфа-самка стаи Джакшен-Бьютт, в которую в любой момент входит от 10 до 35 особей. Исследователи отмечают, что такая стая считается большой, поскольку средний размер волчьей стаи, как правило, составляет около 12 особей – такое количество животных в стае позволяет снизить риск быть убитыми во время территориальных боев.
По словам исследователей возраст Вольф 907F на самом деле является преимуществом среди других стай, потому что стаи, где есть пожилые волки, являются более успешными в конфликтах между стаями. Вероятно, важную роль играет опыт и накопленные знания, которые дают преимущество в стрессовых ситуациях.
Стая Джанкшен-Бьютт редко покидает границу Елловстоуна и что Wolf 907F "сообразительный", когда речь идет о таких вещах, как пересечение дорог и избегание людей,
– отмечает Кэссиди.
Не менее удивительным представляется и то, что Вольф 907F удается сохранять свое лидерство только с одним глазом. Ученые не уверены, как именно самка травмировалась, но ее левый глаз был маленьким и воспаленным еще до того, как ей исполнилось 4 года.
Вольф 907F с возрастом все реже охотится вместе со своей стаей и проводит большую часть времени, заботясь о щенках. Исследователи сообщают, что в этом году у нее родилось 3 щенка, что меньше среднего помета – 4 – 5 щенков. Впрочем, это совсем не удивительно – с возрастом количество потомства уменьшается.