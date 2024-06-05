Настоящая альфа: одноглазая волчица-долгожительница родила рекордное количество детенышей

Продолжительность жизни серых волков (Canis lupus) составляет от 3 до 4 лет, а потому им редко удается дожить до 11 лет. Что уж говорить о рождении щенков в этом возрасте.

Однако, в Йеллоустоунском национальном парке обитает уникальная альфа-самка, которой не только удалось дожить до 11 лет, но и родить свой 10 выводок щенков. Исследователи считают, что самка Вольф 907F установила сразу два рекорда – родила наибольшее количество щенков и дожила до 11 лет.

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Вольф родила рекордное для своего возраста количество детенышей

По словам научного сотрудника Йеллоустоунского проекта волков Киры Кэссиди, одноглазая альфа-волчица, по имени Вольф 907F, вероятно, является абсолютной рекордсменкой сразу в двух категориях:

ей удалось дожить до весьма преклонного возраста по меркам серых волков, за свои 11 лет она успела родить 10 поколений щенков, причем последнее из них появилось в прошлом месяце.

Данные свидетельствуют о том, что лишь одному из 250 волков в Йеллоустоуне удается достичь возраста 11 лет. С тех пор как волки были завезены в национальный парк в 1995 году, ученые зарегистрировали лишь 6 случаев подобного долгожительства. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что самому старому волку было 12,5 лет,

– говорится в сообщении.

Волчица, по имени Вольф 907F – старейший волк, который прожил всю жизнь на Северном хребте парка, где больше добычи, однако и конкуренция за нее значительно выше. К сожалению, волки, как правило, редко умирают от старости в дикой природе, по данным исследователей, наибольшую опасность для этих животных представляют другие волки.

По словам Кэссиди, в таком месте, как Йеллоустоун, главной причиной смерти волков является драка между стаями или друг с другом. Фактически подобные стычки составляют около половины всей смертности волков.

Что надо знать о Вольф 907F?

Вольф 907F – альфа-самка стаи Джакшен-Бьютт, в которую в любой момент входит от 10 до 35 особей. Исследователи отмечают, что такая стая считается большой, поскольку средний размер волчьей стаи, как правило, составляет около 12 особей – такое количество животных в стае позволяет снизить риск быть убитыми во время территориальных боев.

Wolf 907F проходит мимо камеры наблюдения в Йеллоустонском национальном парке / Фото Yellowstone Wolf and Cougar Project

По словам исследователей возраст Вольф 907F на самом деле является преимуществом среди других стай, потому что стаи, где есть пожилые волки, являются более успешными в конфликтах между стаями. Вероятно, важную роль играет опыт и накопленные знания, которые дают преимущество в стрессовых ситуациях.

Стая Джанкшен-Бьютт редко покидает границу Елловстоуна и что Wolf 907F "сообразительный", когда речь идет о таких вещах, как пересечение дорог и избегание людей,

– отмечает Кэссиди.

Не менее удивительным представляется и то, что Вольф 907F удается сохранять свое лидерство только с одним глазом. Ученые не уверены, как именно самка травмировалась, но ее левый глаз был маленьким и воспаленным еще до того, как ей исполнилось 4 года.

Вольф 907F с возрастом все реже охотится вместе со своей стаей и проводит большую часть времени, заботясь о щенках. Исследователи сообщают, что в этом году у нее родилось 3 щенка, что меньше среднего помета – 4 – 5 щенков. Впрочем, это совсем не удивительно – с возрастом количество потомства уменьшается.