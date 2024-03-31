Гуманность скоро будет на рельсах: УЗ и UAnimals обновляют правила для четвероногих после скандала

После резонансной истории с нацгвардейцем Укрзализныця и UAnimals объявили о совместной работе над новыми правилами перевозки животных.

Скандальный случай, когда военнослужащий вынужден был провести несколько часов в тамбуре поезда "Интерсити" со своей служебной собакой, побудил Укрзализныцю совместно с движением UAnimals к пересмотру норм перевозки животных.

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Новые правила на подходе

Инцидент, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях, стал поводом для пересмотра устаревших норм. Укрзализныця вместе с UAnimals уже работают над обновлением соответствующих положений, чтобы сделать поездки более комфортными как для пассажиров с животными, так и для других людей.

Правила существуют для того, чтобы их придерживаться, но иногда реалии побуждают пересматривать правила. Радуемся, что Укрзализныця это поддерживает. Будем информировать вас о дальнейших шагах в этой истории,

– заявили в UAnimals.

Итак, Укрзализныця и UAnimals планируют:

обновить устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они соответствовали потребностям пассажиров с животными;

запустить социальную кампанию для повышения толерантности и человечности к пассажирам, которые путешествуют со своими четвероногими друзьями.

Этот шаг важен для поддержки гуманного отношения к животным и их владельцев, особенно в условиях, когда военнослужащие и их служебные собаки часто выполняют задачи, требующие перемещения средствами общественного транспорта.

Инициатива Укрзализныци и UAnimals является ответом на общественный запрос относительно более гуманного и справедливого отношения к животным. В то же время важно, чтобы обновление правил перевозки в поездах утвердило комфортные условия для всех пассажиров, независимо от того, есть ли у них четвероногие спутники, или – нет.

Коротко о скандале