Гуманность скоро будет на рельсах: УЗ и UAnimals обновляют правила для четвероногих после скандала
Источник:UAnimals
После резонансной истории с нацгвардейцем Укрзализныця и UAnimals объявили о совместной работе над новыми правилами перевозки животных.
Скандальный случай, когда военнослужащий вынужден был провести несколько часов в тамбуре поезда "Интерсити" со своей служебной собакой, побудил Укрзализныцю совместно с движением UAnimals к пересмотру норм перевозки животных.
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Новые правила на подходе
Инцидент, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях, стал поводом для пересмотра устаревших норм. Укрзализныця вместе с UAnimals уже работают над обновлением соответствующих положений, чтобы сделать поездки более комфортными как для пассажиров с животными, так и для других людей.
Правила существуют для того, чтобы их придерживаться, но иногда реалии побуждают пересматривать правила. Радуемся, что Укрзализныця это поддерживает. Будем информировать вас о дальнейших шагах в этой истории,
– заявили в UAnimals.
Итак, Укрзализныця и UAnimals планируют:
- обновить устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они соответствовали потребностям пассажиров с животными;
- запустить социальную кампанию для повышения толерантности и человечности к пассажирам, которые путешествуют со своими четвероногими друзьями.
Этот шаг важен для поддержки гуманного отношения к животным и их владельцев, особенно в условиях, когда военнослужащие и их служебные собаки часто выполняют задачи, требующие перемещения средствами общественного транспорта.
Инициатива Укрзализныци и UAnimals является ответом на общественный запрос относительно более гуманного и справедливого отношения к животным. В то же время важно, чтобы обновление правил перевозки в поездах утвердило комфортные условия для всех пассажиров, независимо от того, есть ли у них четвероногие спутники, или – нет.
Коротко о скандале
- Военный Нацгвардии столкнулся с проблемой перевозки большой служебной собаки в поезде Укрзализныци, в результате чего вынужден был путешествовать в тамбуре. Инцидент вызвал возмущение среди пассажиров, в частности Дарьи Бронской, которая стала свидетелем происшествия.
- "Укрзализныця" отметила, что нынешние правила перевозки животных являются устаревшими и обещала их обновление. Сейчас большие собаки могут находиться только в тамбуре, что вызывает неудобства для владельцев и животных.
- Руслан Музычук из Нацгвардии объяснил, что обычно для перевозки служебных собак используют специальный транспорт, но этот случай был исключительным. Он также отметил, что вопрос перевозки животных является скорее гражданским, чем военным.