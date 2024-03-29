"Ситуация не такая смущающая": служебный пес Нацгвардии Эрми поделился деталями поездки в тамбуре

28 марта мужчина в военной форме был вынужден ехать в тамбуре поезда Укрзализныци из-за того, что вместе с ним была большая служебная собака. В сети в течение суток активно обсуждали факт "размеров", поскольку маленьким четвероногим позволяют находиться в вагоне.

В компании сразу отреагировали и объяснили это устаревшими правилами перевозки, и пообещали обновить их. Сегодня же “прокомментировал” ситуацию и сам служебный пес Эрми.

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Эрми рассказал о своей поездке в тамбуре

Как "написала" собака, в Киев он ехал в выкупленном купе, как то предусмотрено правилами. Однако, для дальнейшего путешествия в Чернигов ближайшим поездом был Интерсити. Владелец собаки, кинолог, решил ехать в тамбуре, а не ждать ночной рейс, чтобы разместить животное в купе.

Я, как большой служебный и добрый пес (хотя добрый только к тем, кто не нарушает закон, когда я патрулирую), спокойно путешествовал под присмотром сопровождающего – моего кинолога,

- "рассказала" собака.

Военный с собакой ехал в тамбуре два часа / Фото из инстаграма @daria_bronska

Эрми "добавил", что для него было сделано исключение – разрешили ехать в тамбуре транспортного средства в течение двухчасовой поездки.

Такое решение было принято для обеспечения комфорта всех остальных пассажиров, позволяя собаке путешествовать без намордника.

Милая служебная собака Эрми / Фото Нацгвардии

Детали происшествия с военным и собакой в тамбуре УЗ

28 марта мужчине в военной форме пришлось ехать в тамбуре поезда Укрзализныци. Как оказалось, ему не позволили идти дальше по вагону, ведь с ним собака. Именно поэтому ему пришлось в течение двух с половиной часов ехать со своим четвероногим спутником в тамбуре. В то же время собака, которая была с мужчиной, не была агрессивной.

Компания впоследствии прокомментировала инцидент и отметила, что перевозчик должен соблюдать правила перевозки животных, утвержденных Мининфраструктуры. Собственно, в региональных поездах собак крупных пород, выше в холке за 45 сантиметров, перевозят в крайних тамбурах первого и последнего вагонов. И только под наблюдением сопровождающего. Также их должны перевозить при наличии у них намордника и поводка.

Вместе с тем в Укрзализныце признали, что действующие правила уже устарели. Поэтому команда компании уже работает над тем, чтобы этот вопрос решить.