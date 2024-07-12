Сюрприз на заднем сиденье: водитель нашел в салоне машины большого питона

Водитель из штата Миннесота (США) был шокирован, когда обнаружил на заднем сиденье своего автомобиля гигантского питона. Мужчина согласился подвезти попутчика, а когда проверил, не оставил ли он своих вещей, то неожиданно увидел массивную змею.

Если владелец змеи не появится, рептилию отправят в службу спасения животных. Об этом курьезном случае сообщают сотрудники Департамента полиции Миннеаполиса (MPD).

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Водитель нашел в салоне машины большого питона

Офицеры пятого участка не могли поверить собственным глазам, когда водитель сообщил о нежелательном госте в машине. Офицеры полиции на опубликованном видео показывают змею на камеру.



Питон был на заднем сиденье авто / Фото Minneapolis Police Department

Рептилию оставили в его машине около 20:00 в среду, 3 июля, недалеко от центра Миннеаполиса.

Змею уже достали из машины, однако полицейские не смогли связаться с ее владельцем, поэтому пресмыкающееся передали в службу контроля за животными,

– говорится в заявлении департамента полиции.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Если владелец змеи не появится, рептилию, вероятно, отправят в службу спасения животных.

По словам Тони Шендела, директора службы ухода и контроля за животными Миннеаполиса, это необычно, что кто-то так поступил. В общем странная ситуация – много вопросов без ответов.

Водитель нашел в салоне машины большого питона: смотрите видео

К слову, питоны – это неядовитые змеи, которых часто держат как домашних любимцев. Обычно они весят от 3 до 5 фунтов и славятся своим послушанием.