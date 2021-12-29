Вместо ученых:белые медведи поселились на метереологической станции на Чукотке – интересные фото

На заброшенной метеорологической станции на Чукотке поселились необычные жители. Белых медведей там снял фотограф Дмитрий Кох.

Самой популярной фотографией стало фото зверюшки в окне с названием "Дачный сезон". Именно эта улыбка и стала победной.

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Что известно о конкурсе

Кадры с пушистыми обитателями станции вошли в лучшие фото 2021 года, который создают в National Geographic. Конкурс с фотографиями диких животных уже много лет проводит издание.

Таким образом журналисты пытаются привлечь внимание к сохранению окружающей среды и к тому, как глобальное потепление влияет на выживание диких животных.

Белые медведи живут на метереологической станции / Фото Дмитрия Коха

Участие в фотоконкурсе провели уже в десятый раз. В нем приняли участие и начинающие, и профессионалы. Судьи получили в 2021 году более 40 тысяч работ в 16 номинациях.

Кроме фотографий, фотограф снял видео, которое быстро распространили пользователи сетей. На нем медведи спокойно бродят по заброшенной станции.

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Что известно о белых медведях

Это крупнейший представитель семейства медвежьих и крупнейший современный сухопутный хищник.

Белый медведь хорошо адаптирован к окружающим условиям и может охотиться на суше, на морском льду и в воде.

Продолжительность жизни животного – в среднем 20 лет. Самые взрослые могут иметь 30 лет.

К 2050 году, по прогнозам, популяция белых медведей может сократиться до 50%.

Источник: Википедия

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