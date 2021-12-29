Найпопулярнішою світлиною стало фото тваринки у вікні з назвою "Дачний сезон". Саме ця знимка і стала переможною.
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Що відомо про конкурс
Кадри з пухнастими мешканцями станції увійшли в найкращі фото 2021 року, який створюють в National Geographic. Конкурс зі світлинами диких тварин вже багато років проводить видання.
У такий спосіб журналісти намагаються привернути увагу до збереження довкілля і до того, як глобальне потепління впливає на виживання диких тварин.
Білі ведмеді живуть на метереологічній станції / Фото Дмитра Коха
Участь у фотоконкурсі провели вже вдесяте. В ньому взяли участь і початківці, і професіонали. Судді отримали у 2021 році понад 40 тисяч робіт у 16 номінаціях.
Окрім світлин, фотограф зняв відео, яке швидко поширили користувачі мереж. На ньому ведмеді спокійно бродять закинутою станцією.
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Що відомо про білих ведмедів
- Це найбільший представник родини ведмедевих і найбільший сучасний сухопутний хижак.
- Білий ведмідь добре адаптований до навколишніх умов і може полювати на суходолі, на морській кризі та у воді.
- Тривалість життя тварини – в середньому 20 років. Найдоросліші можуть мати 30 років.
- До 2050 року, за прогнозами, популяція білих ведмедів може скоротитися до 50%.
Джерело: Вікіпедія