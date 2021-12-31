Вместо попкорна в ведре оказался хомяк: неожиданная находка посетителя кинотеатра

Во время просмотра кинофильма "Новый Человек-паук" парень нашел в ведре с попкорном неожиданного "посетителя". Им оказался – пушистый хомячок.

В США подросток в ведре с попкорном обнаружил грызуна. По его словам, когда он опустил руку, чтобы взять лакомство, нашёл хомяка.

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Он хотел отдать его сотрудникам кинотеатра, однако грызун укусил его за палец и скрылся. После этого парню вернули деньги за билет и попкорн.

Как грызун мог попасть в кинотеатр

Вероятно, хомяка потеряли подростки, пришедшие с грызуном в кино за неделю до этого случая. Они оставили свои контакты сотрудникам кинотеатра, потому что самостоятельно не смогли найти маленького любимца.

Согласно информации представителей кинотеатра, хомяк уже в безопасности и вернулся к своему владельцу.

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