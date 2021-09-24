Вместо собаки – пони: как семьи живут вместе с уникальными домашними любимцами

У Великобритании есть более 15 тысяч Шетландских пони, однако некоторые из них живут не в конюшне, а в одном доме с хозяевами. Какие семьи имеют необычных домашних любимцев - читайте в материале.

Специальный гость на чайных вечеринках

Али Стерн живет на ферме вместе со своим мужем, двумя детьми, а также с пони, которых назвали Джек и Джо.

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Для животных семья сделала уютный сарай, однако там они только ночуют. Днем Джек и Джо находятся с хозяевами дома.

Я заметила Джека и Джо в поле рядом с нашим предыдущим домом. Это была любовь с первого взгляда, поэтому я связалась с их владельцем, чтобы узнать, продаст ли он их мне,

– вспомнила Али Стерн.

Женщина вспомнила, что больше всего времени в доме бывает Джек, который размером с лабрадора. Пони обожает семейные чаепития, на которых его угощают бисквитами. "Он волшебный вор пищевых продуктов. Если бы он был человеком, нам пришлось бы отдать его в школу-интернат, чтобы научить манер", — отметила Али Стерн.



Пони Джек / Фото Jude Edginton

Кроме того, Джека иногда водят в дом престарелых, как животное-терапевт. "Всегда приятно наблюдать за тем, как Джек влияет на пожилых людей, которые порой часами сидят в одиночестве. Некоторые из них обычно даже не разговаривают. Однако когда они видят пони, светятся от счастья", — вспомнила Али.

Дева по кличке Мо

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В семье Кэролайн Уайлд лошадка, которую зовут Мо, чувствует себя хозяйкой в доме. Она всегда ходит, где захочет, требуя, чтобы ее гладили и кормили.



Пони Мо / Фото ImageNorth

Кроме того, женщина вспомнила, что на домашних вечеринках Мо машет гривой, вылизывает капли просеко с руки, и позирует для селфи с гостями.

Горе мне, если я не оторвусь от ноутбука и не уделю Мо внимание. Когда она врывается ко мне в офис, обязательно прикусит меня или даже слегка ударит головой, чтобы привлечь внимание,

– отметила Кэролайн.

Известно, что хозяева 8 лет назад выкупили Мо у дрессировщика скаковых лошадей. Ранее Мо много времени проводила с тяжелобольной мамой Кэролайн. Женщина и пони часто вместе гуляли и смотрели телевизор.

Ценитель комфорта – Мистер Фаддлс

Мистер Фаддлс стал домашним животным Элеоноры Мартин и ее семьи, когда женщина увидела объявление о его продаже в фейсбук.



Мистер Фаддлс / Фото John Lawrence

Сначала пони должен был жить вместе с овечками в большом сарае неподалеку от коттеджа семьи. Однако такая идея не понравилась Мистеру Фаддлсу, ведь он оказался ценителем уюта.

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Пони вместе с Элеанор посещает дома престарелых и хосписы, а в свободное время любит лежать у камина, лакомиться бисквитами и морковью, смотреть телевизор, а также принимать душ под шлангом в саду.