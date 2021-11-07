Вместо динозавра – пушистая кошка: забавная адаптация "Парка Юрского периода"

Владельцы кошки-актрисы из США подставили ее в сцены из культового фильма "Парк Юрского периода". Талантливая мурка сыграла роль опасного тиранозавра.

Мурка стала звездой соцсетей благодаря своему актерскому мастерству и стараниям хозяев.

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Двухлетняя кошка Лиззи живет в штате Орегон вместе со своими владельцами. Они воспроизводят легендарные сцены из фильмов, подставляя Лиззи в эпизоды.

Что известно о кошке Сценическое имя Лиззи – Сценическое имя Лиззи – OwlKitty . Так же называется ютуб-канал, на котором хозяева кошки выкладывают видео. Тибо Чаппорин , владелец Лиззи, работает с фотошопом и монтирует видео, а Оливия Бун пишет сценарии для веселых адаптаций. У Лиззи есть названная мама – 10-летняя кошка по имени Джульетта.

Семья Лиззи, работающая над веселыми видео / Фото с сайта OwlKitty

Лиззи стала новой звездой известных кинолент. Она появилась во "Властелине колец", "Звездных войнах", "Один дома", "Как приручить дракона", "Титанике" и даже в "Игре Престолов".

Черная кошка дополняет культовые фильмы: смотрите видео, как Лиззи попала в "Звездные войны":

Кроме того, Тибо любит добавлять волшебную кошку в вирусные клипы или видео со звездами. Так Лиззи побывала на руках у Билли Айлиш, посидела на платьях голливудских селебрити и пошутила над американскими политиками.

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Пушистый динозавр: кошка появилась в "Парке Юрского периода"

В этот раз Лиззи стала персонажем культовой ленты о динозаврах "Парк Юрского периода". Она сыграла тираннозавра Рекса в знаменитой автомобильной сцене.

Кошка Лиззи стала персонажем фильма "Парк Юрского периода": смотрите видео

Огромная черная кошка бегала по улицам, переворачивала автомобили и пугала героев, пытающихся спастись. Но они ее не интересовали – единственной целью огромной Лиззи стали кошачьи консервы, лежащие в машинах.

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Ютуб-страница OwlKitty стала сенсацией – на чудесную кошку подписалось более миллиона пользователей. В инстаграме за пушистой звездой следят более 700 тысяч фолловеров.