Вместе с рождения: фото и видео трогательной дружбы малыша и трех собак
Источник:InspireMore
Домашние животные с особой заботой относятся к маленьким детям. Джессика и Алекс демонстрируют как их 3 голдендудла проводят время с малышом Тео.
С самого рождения Тео окружен домашними любимцами: Самсоном, Чарли и Шеа. Мама мальчика, которою зовут Джессика, даже пошутила, что ее сын так близок с животными, потому что, наверное, думает, что он тоже собака.
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Родители признались, что сначала нервничали, ведь не знали как собаки отреагируют на новорожденного ребенка. Однако их успокоила любовь, которую животные сразу начали демонстрировать к Тео.
Голдендудлы невероятно дружелюбные собаки. Им очень нужна социализация, взаимодействие и внимание хозяев. Кроме того, они любят обниматься и быть рядом с близкими, чтобы они не делали.
Смотрите фото дружбы собак с мальчиком:
На аккаунт женщины в инстаграм, где она публикует фото и видео с малышом и его друзьями, подписался более 1 миллион пользователей.
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В комментариях люди восхищаются дружбой ребенка и 3 золотых голдендудлов:
- "Тео всегда выглядит таким счастливым и довольным".
- "Это волшебно. Я с нетерпением каждый день жду новые видео".
- "Хорошие объятия могут решить ваши проблемы".
- "Объятия – это молчаливый способ сказать, как много ты значишь для меня".