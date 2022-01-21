Влюбленный пес ночью пришел к соседской собаке с подарком: трогательное видео

Соседский пес решил устроить свидание с любимой четырехлапой. Таким поведением собаки удивили хозяев.

Лабрадор-ретривер Холли часто играет с соседской собакой Гарри. Четвероногие всегда ждали встречи друг с другом, а хозяева не запрещали им это делать.

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Однажды в 11 часов ночи на крыльце Холли появился Гарри с подарком. Соответствующее видео хозяева опубликовали на своей странице в инстаграм. "Мой бойфренд пришел на ночное свидание и принес мне что-nj особенное", — подписали ролик.

Смотрите видео сюрприза собаки:

Собака несла в зубах мяч и виляла хвостом. Четвероногий положил "подарок" на лестницу и ждал, когда выйдет его "подруга". Когда хозяева выпустили Холли во двор, собаки начали весело играть и бегать друг за другом.



Гарри и Холли / Фото инстаграм

Известно, что четырехлапые дружат уже больше 7 лет. Собаки часто ходили в гости друг к другу, но ночное свидание было впервые.

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