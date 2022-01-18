Вкусно и полезно: чем обогатить и разнообразить рацион любимого котика

Felix® – это настоящая находка для домашних питомцев. Какой бы продукт из разнообразия ассортимента ни выбрали, ваш котик будет в восторге.

Уникальность Felix® в том, что он выглядит так, будто владельцы самостоятельно приготовили его для домашнего любимца. Кроме того, блюдо имеет отличный вкус и полезно для здоровья пушистиков.

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Хозяева смогут с легкостью удовлетворить вкусовые предпочтения любимца. Классические – рыба или птица, особенные – с бобами или соусами, в виде – кусочков, желе или супа, – чтобы не выбрали, ваша кошка будет мурлыкать от удовольствия.

Также они содержат сбалансированное количество витаминов и минеральных веществ, чтобы поддерживать энергию и игривость домашних питомцев.

Что есть в ассортименте

Felix® Fantastic – нежные кусочки, сочетающиеся с аппетитным желе. Может быть со вкусом – форели и зеленых бобов, говядины, трески, лосося, курицы, ягненка, индейки, кролика.

– нежные кусочки, сочетающиеся с аппетитным желе. Может быть со вкусом – форели и зеленых бобов, говядины, трески, лосося, курицы, ягненка, индейки, кролика. Felix® Sensations Jellies – кусочки со вкусным желе, в ассортименте которого есть утка в желе со шпинатом, с говядиной в желе с томатами.

– кусочки со вкусным желе, в ассортименте которого есть утка в желе со шпинатом, с говядиной в желе с томатами. Felix® Sensations Sauces – сочные кусочки с нежным соусом. Среди его видов – индейка в соусе со вкусом бекона, говядина в соусе с томатами, лосось в соусе со вкусом креветок, сайда в соусе с томатами.



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Кроме того, есть линейки как для взрослых котиков, так и для маленьких котят. Ведь важно, чтобы хозяева подбирали рацион для любимца, согласно его возрасту и потребностям. В этом им может помочь Felix.

Новинки

Чтобы обогатить рацион котиков, в 2021 году Felix® выпустил две вкусные и полезные новинки – Felix суп и Felix Party Mix. Эти дополнения к основному рациону уже стали любимым лакомством украинских пушистиков.

Felix суп – это первое блюдо, которое поможет разнообразить повседневный рацион котика. Оно приготовлено ​​из качественных ингредиентов, что делает его очень полезным и вкусным. Кроме того, в блюде отсутствуют красители, ароматизаторы и консерванты.

Хозяевам следует помнить, что это дополнительный, а не основной прием пищи. Несмотря на это, он важен для питания котика, ведь содержит много влаги, что положительно влияет на здоровье любимца.

Часто четырехлапые не выпивают нужное количество жидкости, поэтому Felix суп поможет обеспечить часть рекомендуемой суточной нормы воды.



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Felix Party Mix – ароматные и вкусные гранулы с аппетитной текстурой. Это лакомство содержит белки, витамины и Омега-6 жирные кислоты, которые помогут питомцу быть здоровым и счастливым.

Полнорационный корм или дополнительное лакомство для основного приема пищи, для взрослых или маленьких котиков, для любителей рыбы или птицы – благодаря Felix® хозяева смогут с легкостью подобрать вкусное, а главное полезное блюдо, даже самому требовательному котику.

Каждое блюдо изготовлено из высококачественных ингредиентов и наполнено питательными компонентами. Это поможет кошке удовлетворить 100% суточной потребности полезных веществ.

Именно поэтому, выбирая Felix®, хозяева могут быть уверены в полезности продукта. Благодаря качественным ингредиентам, ваш кот будет каждый раз с удовольствием вылизывать миску.